Tiempos difíciles para el observatorio que ayudó a confirmar una predicción de Einstein

Ilustración de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro. Foto: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)

Han pasado 10 años desde que los astrónomos sintieron temblar el universo por primera vez.

A las 4 a. m. del 14 de septiembre de 2015, tanto en el desierto del este del estado de Washington como en los bosques de Luisiana, dos haces de luz empezaron a temblar en distante sincronía mientras el espacio por el que viajaban se estiraba y encogía a un ritmo de 250 veces por segundo.

Eran las antenas gemelas del Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferometría Láser, o LIGO. Lejos en el tiempo y el espacio, un par de agujeros negros, pozos...