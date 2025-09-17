No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tiempos difíciles para el observatorio que ayudó a confirmar una predicción de Einstein

El observatorio que fue clave para descubrir las ondas gravitacionales hace una década, podría empezar a enfrentar tiempos muy difíciles. ¿Qué está en juego para la ciencia mundial?

Dennis Overbye / The New York Times
17 de septiembre de 2025 - 06:28 p. m.
Ilustración de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro.
Ilustración de dos agujeros negros girando uno alrededor del otro.
Foto: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)

Han pasado 10 años desde que los astrónomos sintieron temblar el universo por primera vez.

A las 4 a. m. del 14 de septiembre de 2015, tanto en el desierto del este del estado de Washington como en los bosques de Luisiana, dos haces de luz empezaron a temblar en distante sincronía mientras el espacio por el que viajaban se estiraba y encogía a un ritmo de 250 veces por segundo.

Eran las antenas gemelas del Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferometría Láser, o LIGO. Lejos en el tiempo y el espacio, un par de agujeros negros, pozos...

Por Dennis Overbye / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

ondas gravitacionales

ciencia

LIGO

Einstein

científicos

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar