¿Tiene Irán la bomba?

La física nuclear tiene reputación de ser una disciplina para genios, pero la verdad es más sobria, y por eso mismo más inquietante. El debate hoy ya no es si Irán pueda desarrollar un arma nuclear, sino si sus enemigos van a saberlo a tiempo.

Klaus Ziegler
21 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Imagen de la explosión de la bomba atómica en 1945.
Foto: Pexels

En la imaginación popular, la física nuclear tiene reputación de ser una disciplina para genios. Pero la verdad es más sobria, y por eso mismo más inquietante. La ciencia de la radiación atómica es una rama de la física tan asentada como el electromagnetismo o la mecánica. Lo extraordinario no está en la teoría —que cabe en pocos volúmenes—, sino en la escala industrial y tecnológica necesaria para convertirla en fuerza material.

Construir un arma nuclear en 1945 fue una hazaña monumental, hoy revivida bajo la luz teatral de Hollywood en...

