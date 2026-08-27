Tras el sismo, Minciencias cancela convocatoria de COP 109.000 millones para investigación

Fachada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A través de la Resolución 0813 de 2026, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revocó la convocatoria 978, por un valor de COP 109.000 millones, la cual tenía el fin de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en salud. Otros de sus objetivos eran ampliar la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y servicios innovadores, y, sobre todo “consolidar la soberanía sanitaria del país mediante la promoción de soluciones que respondan a las necesidades”.

El periodo para presentar propuestas ante esta iniciativa inició el pasado 15 de julio y su cierra estaba previsto para este jueves 27 de agosto a las 4:00 p.m. Los resultados preliminares serían publicados el próximo 7 de octubre y los definitivos, el 6 de noviembre. Sin embargo, el Minciencias, encabezado por Claudia Benavides, decidió revocar la convocatoria con la expedición del decreto un día antes de su cierre.

“A la fecha de expedición del presente acto administrativo, la convocatoria no ha cerrado, no se ha adelantado la verificación de requisitos ni la evaluación de las propuestas y no se ha conformado banco preliminar ni definitivo de elegibles”, se lee en el documento.

Entre sus razones para cancelar la iniciativa, la cartera se refiere al sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), que se presentó el pasado 10 de agosto y ha dejado cientos de personas fallecidas y miles de damnificados. Según el Minciencias, la situación de desastre y la emergencia declarada por el Gobierno Nacional produjo una “afectación sustancial” en las condiciones de participación de la convocatoria y en las necesidades de investigación en salud con las cuales había sido estructurada.

Para el Minciencias, no es posible atender de manera integral esa afectación a través de la ampliación o suspensión del cronograma ni mediante modificaciones parciales a los Términos de Referencia, sin alterar las condiciones bajo las cuales ya se formularon las propuestas registradas. En consecuencia, dice el ministerio, mantener la convocatoria no garantizaría que los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS) para su destinación se ejecuten de manera efectiva.

Otro de sus argumentos es que las afectaciones del terremoto comprometen la posibilidad de que la red hospitalaria y las Instituciones de Educación Superior (IES) lleguen a condiciones de igualdad antes del cierre del plazo. La entidad también señala que tres de los departamentos que se buscaba favorecer, Chocó, Putumayo y Nariño. Además, las prioridades de investigación en salud definidas antes del sismo, a sus ojos, no comprenden las necesidades de conocimiento derivadas de la atención y recuperación luego del desastre y que hoy constituyen una prioridad para la asignación de recursos.

“La terminación anticipada de la convocatoria y la apertura de una nueva convocatoria alineada con los Decretos 1171 у 1261 de 2026, en los términos aprobados por el Comité FIS, constituye la medida administrativa idónea, necesaria y proporcional para salvaguardar el interés general, preservar la legalidad, proteger la adecuada administración de los recursos públicos y garantizar la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, transparencia, objetividad y debido proceso que orientan la función administrativa”, subraya el decreto.

El Minciencias justificó que, de acuerdo con los términos de la convocatoria y la normativa vigente, incluir proyectos en el banco de elegibles no significa que el ministerio tenga la obligación o el compromiso de asignarles recursos, ni les genera derecho a los postulantes a recibir apoyos económicos. En otras palabras, la cartera argumenta que aplicar implica solamente una expectativa de acceso al proceso de selección, y no constituye algún derecho adquirido.

Sin embargo, las críticas a esta decisión por parte de investigadores no se han hecho esperar. Algunos profesionales consideran que, en realidad, el Minciencias debió haber emitido una adenda, ajustando tanto los Términos de Referencia de la convocatoria, así como sus plazos.

“Pedimos tiempo para seguir ayudando a escribir las propuestas a los departamentos, hoy la noticia es otra, la convocatoria tiene terminación anticipada. Veníamos de sufrir mucho para lograr ciencia para el país, y ahora nos pasa esto”, comentó, a través de su cuenta de X, Silvana Zapata Bedoya, MSc en Epidemiología, científica de datos - GIS y consultora internacional.

Por su parte, Julián Fernández-Niño, profesor, doctor en epidemiología y quien hasta hace unos días se desempeñó como subsecretario de Salud Pública de Bogotá, también se pronunció en redes sociales: “Minciencias revocó la convocatoria de Soberanía Sanitaria a un día de vencerse el plazo de entrega. Varios investigadores corrimos para presentar propuestas. Otros habían pedido ampliación por el terremoto. Mucho trabajo perdido de los investigadores. Es una falta de respeto”.

La exministra de Ciencias, Yesenia Olaya, también respondió ante la noticia, por medio de su cuenta de X. Afirmó que revocar la convocatoria no podía presentarse únicamente como una decisión administrativa. “Estamos hablando de $109.000 millones para investigar, desarrollar tecnologías, fortalecer universidades y centros de investigación y avanzar hacia una Colombia capaz de producir soluciones para proteger la vida de su propia población”, dijo.

Olaya recordó que los recursos de la convocatoria iban a financiar entre 36 y 56 proyectos de investigación en producción de tecnologías estratégicas en salud, entre ellas de resistencia antimicrobiana; salud mental y economía del cuidado; atención integral a las personas mayores; enfermedades transmisibles; cáncer y enfermedades crónicas; enfermedades huérfanas y raras; y reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Cabe apuntar, por otro lado, que la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia) había manifestado su preocupación por el lanzamiento de la convocatoria 978. Por medio de un comunicado, hace unas semanas señaló que:

- Los requisitos de la alianza y los tiempos estipulados para la postulación de los proyectos eran limitados.

- Las restricciones impuestas para la participación de investigadores principales y coinvestigadores limitaban la interdisciplinariedad como estrategia de ampliación del impacto de la investigación.

- Había inconsistencia en la obligatoriedad de contratar al inicio a tres jóvenes investigadores por solo 12 meses, aún cuando los proyectos podrían ir hasta 48 meses de ejecución.

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