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25 de agosto de 2026 - 10:56 p. m.

Tres siglos bajo el mar: lo que descubrieron científicos en las piezas del Galeón San José

¿Qué secretos esconden las piezas del Galeón San José después de más de 300 años bajo el mar? Científicos colombianos analizaron varios de los objetos recuperadas del naufragio, a unos 600 metros de profundidad, y encontraron pistas sobre su origen y su historia.

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Redacción Ciencia

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