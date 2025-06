Un amigo de Elon Musk iba a dirigir la NASA, pero Trump frenó la decisión

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y Elon Musk. Foto: AFP - MANDEL NGAN

“Tras una revisión exhaustiva de sus vínculos anteriores, por medio de la presente, retiro la candidatura de Jared Isaacman para dirigir la NASA. Pronto anunciaré un nuevo candidato que estará alineado con la misión y pondrá a Estados Unidos en primer lugar en el espacio. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Con esas palabras, publicadas en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó el nombramiento de la persona que iba a dirigir la NASA: Jared Isaacman, muy cercano a Elon Musk, que es dueño de SpaceX, una empresa que tiene varios contratos con la NASA.

La decisión, que había sido revelada poco antes por el portal Semafor, tiene que ver con los posibles aportes que había hecho Isaacman a candidatos demócratas, algo que, al parecer, cayó mal al presidente estadounidense.

De acuerdo con The New York Times, Trump se mostró sorprendido de que sus colaboradores no le hubiesen informado de esos antecedentes de Isaacman. De nada parece haber servido que en esta ocasión el multimillonario de 42 años también hubiese soportado al presidente de EE.UU.

“Estoy increíblemente agradecido con el presidente Trump, el Senado y todos los que me apoyaron durante este proceso. Los últimos seis meses han sido enriquecedores y, sinceramente, emocionantes. He adquirido una comprensión mucho más profunda de las complejidades del gobierno y del peso que tienen nuestros líderes políticos”, escribió Isaacman, por su parte, en X.

La decisión fue tomada justo un día después de que Musk se despidiera de la Casa Blanca tras 130 días al frente del organismo encargado de reducir el gasto federal, un hecho que muestra el distanciamiento del multimillonario con Trump.

Musk aseguró que seguirá visitando la Casa Blanca: “Seré amigo y asesor del presidente. Espero con ansias volver a estar en esta increíble sala”.

