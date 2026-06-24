Un asteroide pasará inusualmente cerca de la Tierra: así se podrá observar

(Imagen de referencia) Según la NASA, la distancia de paso de 2026 es inusualmente cercana para un objeto de este tamaño.

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El próximo sábado 27 de junio, un asteroide de aproximadamente un kilómetro de ancho tendrá un acercamiento a la Tierra. Aunque el paso será particularmente cercano en términos astronómicos, los análisis de su trayectoria indican que no supone ningún riesgo para el planeta y podrá observarse de forma segura con telescopios pequeños.

El asteroide fue detectado recientemente por el sistema de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra instalado en Haleakala, en Hawái (Estados Unidos). “El asteroide pasará sin peligro cerca de la Tierra el 27 de junio de 2026 a las 11:14 UTC (6:14 a. m. en Colombia). Algunas fuentes indican un albedo de hasta el 60 %, lo que apuntaría a un objeto probablemente más pequeño. En su punto más cercano a nuestro planeta, se encontrará a una distancia 6,66 veces mayor que la distancia a la Luna”, precisó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

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Denominado como 1997 NC1, se estima que es entre 50 y 60 veces más ancho que el meteorito de Cheliábinsk, que en 2013 atravesó la atmósfera terrestre sobre Rusia y provocó un potente estampido sónico y una onda de choque que rompió ventanas en seis ciudades del país y dejó más de mil heridos.

“La distancia de paso de 2026 es inusualmente cercana para un objeto de este tamaño: el último encuentro más cercano que este, protagonizado por un objeto con una magnitud absoluta mayor (y, presumiblemente, un diámetro mayor), tuvo lugar en enero de 2022 con el 1994 PC1, que se acercó a menos de 5,2 distancias lunares”, precisó la NASA, una publicación en su sitio web.

🔭 ¿Cómo ver el asteroide?

Según se explica en el portal especializado en astronomía Earth Sky, personas con telescopios grandes y pequeños podrán ver el asteroide pasar cerca de la Tierra. La medida mínima del diámetro del telescopio para verlo es de 15 centímetros.

“El asteroide se desplazará a una velocidad de 32.000 kilómetros por hora. Pero el espacio es inmenso, por lo que no lo veremos moverse muy rápido. En lugar de atravesar el cielo como una estrella fugaz, el asteroide 1997 NC1 parecerá una estrella tenue. No será visible a simple vista”, se precisa en su sitio web. Se estima que las mejores fechas para ver el asteroide serán entre el 26 y el 28 de junio de 2026.

Por su parte, desde la comunidad científica también se observará el asteroide. Según explicó Lance A. M. Benner, experto en asteroides de la NASA, “este objeto no se ha observado anteriormente con radar. Utilizaremos la antena DSS-26 de 34 metros como transmisora (7190 MHz) y la antena DSS-13 de 34 metros como receptora para observar este asteroide en los próximos días”.

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