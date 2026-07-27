Un cáncer contagioso se está propagando en este lago: ¿qué lo causó?

(Imagen de referencia) Un cáncer contagioso se está propagando en este lago: ¿qué lo está causando?

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Desde al menos 2012, en un lago ubicado entre Vermont (Estados Unidos) y Quebec (Canadá) viene ocurriendo un fenómeno poco común. En este sistema acuático se ha documentado un gran número de casos de bagres de cabeza marrón cubiertos de protuberancias negras.

Al ser estudiados a detalle, científicos han encontrado que se tratan de casos de cáncer de piel, también conocido como melanoma. En los últimos años se tejieron varias hipótesis del origen de estos casos, al apuntarse, por ejemplo, a la contaminación, la radiación ultravioleta o incluso patógenos convencionales. Sin embargo, estos vínculos no llegaron a establecerse del todo.

Ahora, un grupo de investigadores asegura haber encontrado la causa de esta “plaga”, que tendría que ver con un fenómeno que no se había documentado antes en ecosistemas acuáticos ni en especies de peces.

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En un estudio publicado a finales de julio en la revista Nature, investigadores apuntan a que se trataría de un cáncer transmisible. Es decir, que la enfermedad no se estaría produciendo por mutaciones en el propio pez, sino que se trataría más de una especie de "parásito clonal" que se propaga entre individuos.

“La secuenciación del genoma completo de tejidos tumorales y de tejidos no tumorales correspondientes del huésped reveló que los genomas de los tumores están más estrechamente relacionados entre sí que con los de sus huéspedes o con los de peces no afectados. Las muestras tumorales comparten cientos de miles de variantes genéticas que, sin embargo, están ausentes en los peces huéspedes, lo que supera con creces los niveles observados en el cáncer convencional”, se lee en el estudio.

Según destacan los investigadores, este hallazgo constituye el cuarto caso documentado de cáncer transmisible en animales en la naturaleza. Este ha sido detectado en perros, demonios de Tasmania y diversas especies de bivalvos (mejillones y ostras). Se trata, en concreto, del primero identificado en peces y en un ecosistema de agua dulce.

Pero, ¿cómo ocurren los contagios? Los investigadores admiten que este mecanismo aún se encuentra bajo estudio, pero aseguran que podría involucrar un cúmulo de factores. Entre estos estaría la vulnerabilidad inmunológica de esta especie, un ambiente acuático que permite a las células cancerosas sobrevivir en estos ecosistemas y el hecho de que estos bagres se agrupan en áreas pequeñas para desovar, es decir, dejar huevos.

“En última instancia, la cuestión más urgente que hay que resolver es cómo afectará este cáncer transmisible a las poblaciones de bagre marrón. Aunque el tumor del demonio de Tasmania es casi siempre mortal —lo que ha contribuido a una disminución del 90 % de la población y supone una amenaza de extinción—, el tumor del perro suele remitir por sí solo y las poblaciones de bivalvos persisten a pesar de la incidencia generalizada del cáncer transmisible, aunque se han documentado casos de mortalidad localizada", se lee en el estudio,

En entrevista con el New York Times, Julie Dragon, genetista de la Universidad de Vermont y una de las autoras del nuevo estudio, resume sus dudas así: “¿Es esto realmente tan poco frecuente como creemos, o es que simplemente no lo estamos buscando?“.

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