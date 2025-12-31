“Un corazón desde el Sol para cerrar el 2025″: la impactante imagen que compartió la NASA

La imagen fue compartida por la NASA en sus redes sociales. Foto: NASA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Sol, la estrella de nuestro sistema solar en torno a la cual orbita la Tierra y el resto de planetas que lo conforman, tiene una edad estimada de 4.500 millones de años. Su rol en el funcionamiento de la vida en nuestro planeta es crucial.

“La gravedad del Sol mantiene unido al sistema solar y hace que todo —desde los planetas más grandes hasta las partículas más pequeñas de escombros— se mantenga dentro de su órbita", explica la NASA en su página web.

En la Tierra, por ejemplo, existen estaciones meteorológicas en los hemisferios norte y sur, gracias a la interacción del planeta con la estrella. En el trópico, donde se encuentra Colombia y no hay estaciones, el clima es influido por corrientes oceánicas y de vientos, que también ocurren debido a esa interacción.

De acuerdo con la NASA, “desde nuestro punto de vista en la Tierra, el Sol puede parecer una fuente invariable de luz y calor en el cielo. Pero el Sol es una estrella dinámica, que cambia y envía energía al espacio constantemente. La ciencia que estudia el Sol y su influencia en todo el sistema solar se conoce como heliofísica”.

Para celebrar el cierre de 2025, la NASA decidió publicar una particular fotografía del Sol, en la que se aprecia una de esas formas de enviar energía al espacio. La imagen deja ver una figura similar al símbolo de corazón que utilizamos en los emoticones. “Esta imagen muestra un agujero coronal con forma de corazón”, explicó la NASA en un trino.

Los agujeros coronales, señaló la agencia espacial estadounidense, ocurren en la superficie solar debido a una particularidad: la salida de “viento solar rápido”. Ocurre cuando el campo magnético de la estrella se abre, dejan una región de la superficie libre para que el viento escape.

El apellido de “rápido” lo recibe porque son corrientes de viento que, tras su salida de la superficie solar, alcanzan velocidades alrededor de los 2,9 millones de km/h.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬