Un fósil de 200 millones de años cambia lo que sabíamos sobre la vida marina

Una nueva especie de ictiosaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace más de 160 millones de años, ha sido descrita por científicos alemanes a partir de fósiles conservados en el Urwelt-Museum Oberfranken. El hallazgo, publicado en la revista Fossil Record, aporta nueva información sobre la diversidad de estos animales que coexistieron con los dinosaurios.

La especie fue bautizada Eurhinosaurus mistelgauensis, en honor a la fosa arcillosa de Mistelgau, en la Alta Franconia, Alemania, donde fueron encontrados los restos. Este yacimiento, conocido por su abundancia de fósiles jurásicos, ha sido objeto de excavaciones continuas desde 1998 y ha producido descubrimientos clave para la paleontología europea.

“Queríamos destacar la importancia científica de Mistelgau, un sitio que sigue proporcionando información valiosa sobre la vida marina del Jurásico”, explicó a Europapress Gaël Spicher, autor principal del estudio y estudiante de doctorado.

El fósil analizado proviene de una zona apodada el “campo de batalla de belemnitas”, por las densas acumulaciones de restos de antiguos cefalópodos similares a los calamares. Los investigadores consideran que este ambiente pudo haber sido un ecosistema marino altamente productivo, donde los ictiosaurios cazaban y se alimentaban de manera activa.

Un reptil con rasgos de pez espada

Los ictiosaurios eran reptiles marinos adaptados a la vida oceánica que habitaron la Tierra entre hace 250 y 90 millones de años. Aunque no están emparentados con los mamíferos marinos modernos, su cuerpo muestra una sorprendente similitud con delfines o atunes: forma hidrodinámica, aletas laterales y una poderosa cola que les permitía desplazarse con velocidad.

El nuevo Eurhinosaurus mistelgauensis pertenece a un grupo conocido por la elongación de su mandíbula superior, una característica que le daba un aspecto similar al del pez espada actual. Esa “sobremordida” pudo haber sido una ventaja para capturar presas rápidas, como pequeños peces o cefalópodos.

Además, el estudio reveló que esta especie presenta costillas más robustas y una articulación craneocervical única, es decir, una conexión particular entre el cráneo y el cuello que no se había documentado antes en otros eurinosaurios. Estas diferencias anatómicas permitieron clasificarlo como una especie completamente nueva dentro del género Eurhinosaurus.

Por ahora, los investigadores planean continuar el estudio de los materiales recuperados en Mistelgau. Entre las próximas líneas de trabajo se incluyen análisis de las lesiones presentes en los huesos de ictiosaurios, con el fin de entender su comportamiento, posibles interacciones entre individuos y las causas de muerte de algunos ejemplares.

Estos nuevos hallazgos, según los autores, podrían ayudar a reconstruir con mayor precisión cómo era la vida en los mares jurásicos del sur de Alemania y qué papel desempeñaban los ictiosaurios en la cadena alimentaria.