Un hueso encontrado en España podría ser prueba del uso de elefantes en guerras antiguas

La hipótesis plantea que el resto óseo hallado en el yacimiento cordobés podría estar vinculado a esos episodios militares. Foto: Instagram: @haciendanapoles

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una de las batallas finales de El Señor de los Anillos: El retorno del rey, uno de los momentos más impresionantes ocurre cuando, entre las filas del ejército enemigo, irrumpe una tropa de grandes criaturas semejantes a elefantes, cubiertas con armaduras y cargando sobre sus lomos a decenas de soldados listos para el combate. Dado el tamaño de los elefantes (la criatura terrestre más grande que existe en la actualidad), su posible uso con fines militares ha sido un recurso recurrente en la ficción. Pero esa idea no pertenece únicamente a la imaginación.

Una investigación publicada esta semana en la revista científica Archaeological Science: Reports describe un hallazgo realizado en Córdoba (España) que podría aportar evidencia física sobre ese uso en la Antigüedad. El descubrimiento se produjo en 2020, durante una excavación previa a la ampliación de la consulta médica del Hospital Provincial. Las obras afectaban un sector del yacimiento conocido como Colina de los Quemados, identificado con el antiguo asentamiento ibérico de Corduba, que fue abandonado tras la refundación romana de la ciudad.

Puede ver: Un sistema estelar “al revés” desafía las teorías sobre la formación de planetas

La excavación, informa el estudio, permitió documentar varias etapas de ocupación del lugar, desde la Edad del Bronce Final hasta el período medieval islámico. En una fase correspondiente a la Edad del Hierro Final ibérica, los arqueólogos identificaron restos de una zona industrial con hornos, calles y otras estructuras.

En ese mismo contexto aparecieron doce bolas de piedra utilizadas como proyectiles de artillería, además de algunas monedas. Estos elementos, escriben los investigadores, sugieren un posible escenario vinculado a un episodio militar.

Fue allí donde los científicos encuentran entonces un hueso del carpo (es decir, una pieza de la “muñeca”) de la pata delantera derecha de un elefante. La datación por radiocarbono lo sitúa entre los siglos IV y III a. C., un período que incluye la Segunda Guerra Púnica (218–201 a. C.). Hasta ahora, el uso de elefantes en la guerra antigua estaba respaldado sobre todo por textos históricos y representaciones artísticas. Los científicos sugieren en el artículo que este hallazgo aporta una evidencia material directa de la presencia de uno de estos animales en un contexto que podría estar relacionado con actividades militares.

Puede ver: El misterio de Luna 9: la misión soviética que llegó primero a la Luna y no sabemos dónde

“Es muy posible que el hueso descubierto en los alrededores de Córdoba perteneciera a uno de los elefantes que Aníbal utilizó para aplastar a la tribu carpetana en el centro de España”, le dijo a The New York Times Fernando Quesada Sanz, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Se refiere a un conflicto ocurrido en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, cuando el general cartaginés Aníbal Barca emprendió su campaña en la península ibérica antes de ir a Italia.

Según las fuentes clásicas, Aníbal empleó elefantes de guerra en distintos enfrentamientos durante esa etapa. La hipótesis plantea que el resto óseo hallado en el yacimiento cordobés podría estar vinculado a esos episodios militares.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬