Un paciente recibe un trasplante de riñón mientras está despierto

Después de una cirugía exitosa el 24 de mayo, Nicholas fue dado de alta al día siguiente. Foto: Medicina del Noroeste

En Estados Unidos, un grupo de médicos de Northwestern Medicine, en Chicago, llevó a cabo una particular cirugía de trasplante de riñón, pues el paciente de 28 años estuvo despierto durante toda la operación. Aunque si bien no es la primera vez que no se emplea anestesia general en una cirugía, no es una práctica común.

John Nicholas, como se llama este paciente de 28 años, recibió anestesia líquida para sedar la médula espinal inferior. “También fue sedado ligeramente. Esta técnica se emplea para relajar y adormecer al paciente sin que pierda el conocimiento”, explicaron los médicos en un comunicado.

De acuerdo con Vicente García Tomás, anestesiólogo y jefe de anestesiología regional y analgésico agudo del Northwestern Memorial Hospital, “el trasplante de riñón despierto no solo puede ayudar a los pacientes que tienen riesgos o fobias a la anestesia general, sino que también puede ayudar a acortar su estadía en el hospital para que puedan recuperarse más cómodamente en casa”.

En el texto, los médicos dijeron que la operación tuvo una duración de cerca de dos horas y, durante este tiempo, el paciente aseguró que no sintió ningún dolor. Incluso, señaló el equipo, en un momento de la operación, antes de hacer el trasplante, “el paciente pudo observar su nuevo riñón, que fue donado por su mejor amigo, Pat Wise”.

Llegar hasta este donante fue un camino complejo, pues inicialmente la madre de Nicholas planeó ser su donante, pero no pudo debido a un diagnóstico de cáncer de mama. Por eso, por medio de un mensaje de texto, terminó pidiendo la ayuda de sus amigos.

“Estaba en mi cocina preparando la cena y John me envió un mensaje que decía: ‘mi médico dice que es hora de que empiece a buscar donantes de riñón’. Miré mi teléfono y, sin dudarlo, completé el formulario esa noche”, dijo Wise, el donante.

El paciente fue dado de alta 24 horas después del procedimiento. En el comunicado, los médicos explicaron que Nicholas había experimentado problemas renales desde que tenía 16 años y, a raíz de sus problemas, terminó necesitando un trasplante.

Luego de varios análisis de laboratorio, se pudo establecer que la función renal de este paciente había disminuido y algunas pruebas adicionales determinaron que había una inflamación en sus riñones que estaba causando daño. Sin embargo, nunca se encontró la causa exacta.

Varias semanas después de la cirugía, Nicholas ha tratado de retomar su vida cotidiana. “En este tiempo hasta pudo darse un pequeño gusto con su pizza favorita”, añadió el equipo en el comunicado.

Para Vinayak Rohan, cirujano de trasplantes del Northwestern Memorial Hospital, Nicholas “es un paciente extremadamente dócil que estaba en sintonía con su cuerpo y dispuesto a ir más allá. Él tenía la máxima fe en nosotros y nosotros teníamos la máxima fe en él”.

Además, señaló que Nicholas era un paciente bastante sano y esto llevó a que fuera elegido como el primer “candidato para preparar realmente el éxito del programa de trasplante de riñón despierto de Northwestern Medicine”.

