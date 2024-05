Un profesor encontró en su jardín una piedra con inscripciones de un alfabeto antiguo

La piedra se encontraba cubierta por maleza. Foto: Museo Herbert

Un profesor encontró una piedra con inscripciones extrañas en el jardín de su casa en Coventry, Reino Unido, por lo que le envió fotografías a un familiar arqueólogo.

Según contó el profesor, Graham Senior, para The Guardian, “estaba limpiando un macizo de malezas y piedras cuando vi esto y pensé: eso no es natural, no son rasguños de un animal. No puede haber estado a más de cuatro o cinco pulgadas debajo de la superficie”.

Luego de hablar con su familiar arqueólogo, se puso en contacto con el Plan de Antigüedades Portátiles, una instancia enfocada en el registro de objetos arqueológicos encontrados por sociedad civil.

Las inscripciones de la roca estaban escritas en ogham, un alfabeto que se utilizaba para escribir en irlandés a principios de la Edad Media. Las marcas fueron hechas hace más de 1.600 años.

Esta escritura consistía en líneas paralelas agrupadas sobre la piedra u otros materiales similares, hasta que posteriormente se utilizaron los manuscritos con vitela.

Teresa Gilmore, arqueóloga de los museos de Birmingham señaló que “este es un hallazgo asombroso. Lo bueno del Programa de Antigüedades Portátiles es que la gente está encontrando cosas que siguen reescribiendo nuestra historia. Este hallazgo en particular nos ha dado una nueva visión de la actividad medieval temprana en Coventry, que todavía tenemos que entender. Cada hallazgo como este ayuda a completar nuestro rompecabezas y nos brinda un poco más de información”.

Al ver las fotografías de la roca, Gilmore se puso en contacto con Katherine Forsyth, profesora de Estudios Celtas en la Universidad de Glasgow, quien confirmó que posiblemente las inscripciones datan de entre el siglo V y el VI.

Según Gilmore, ese tipo de piedras son “muy raras y generalmente se han encontrado en Irlanda o Escocia”. En cuanto a las inscripciones, señaló que “la primera parte se relaciona con el nombre de una persona, ‘Mael Dumcail’. La segunda parte es menos segura. No estamos seguros de dónde viene ‘S/Lass’. Probablemente, sea una ubicación”.

Senior entregó la roca de forma permanente y será expuesta en la Galería de Arte y Museo Herbert de Coventry. Para Ali Wells, curador del Museo, “es realmente increíble. El idioma es originario de Irlanda. Así que haberlo encontrado en Coventry ha sido un misterio apasionante. Coventry ha sido excavada a lo largo de los años, especialmente el centro de la ciudad, por lo que no hay muchos hallazgos nuevos. Fue bastante inesperado”.

