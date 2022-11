Una de las peores crisis económicas de la historia moldeó el ADN de las personas

El estudio demuestra las consecuencias que pueden tener, por ejemplo, episodios de hambruna en los recién nacidos.

La Gran Depresión es recordada como una de las peores crisis económicas de la historia. Mientras duró, entre 1929 y 1939, el comercio internacional se fue a pique, luego de la quiebra de la Bolsa de Nueva York y del colapso de varias entidades bancarias. Muchas personas en Estados Unidos perdieron su empleo y tuvieron que cerrar sus negocios. Pero, ¿de qué manera pudo afectar este episodio a las personas que nacieron en ese lapso? ¿Tuvo consecuencias futuras sobre esos bebés, aún cuando estaban todavía en el útero de sus madres? (Lea Se canceló la controversial subasta de un esqueleto de Tyrannosaurus rex)

Esas fueron algunas de las preguntas que se formuló un grupo de investigadores, liderados por Lauren Schmitz, investigadora de la Escuela de Asuntos Públicos Robert M. La Follette, de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Junto a su equipo acaba de publicar un artículo en la prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences en la que resuelven esos interrogantes.