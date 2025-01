Una guía de los eventos espaciales que ocurrirán en 2025: prepare el telescopio

Mapa del cielo que muestra a los planetas Saturno, Marte y Júpiter formando una línea diagonal en el cielo matutino a fines de junio. NASA/JPL-Caltech Foto: NASA/JPL-Caltech

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

2025 será un año en el que tendremos la oportunidad de volver a sorprendernos por todo lo que ocurre en el cosmos. Muchas cosas ocurrirán este año en cuanto a misiones espaciales y eventos astronómicos. Diversas agencias espaciales, como la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CNSA (Agencia Espacial China), tienen planes ambiciosos, incluyendo misiones para explorar la Luna, Marte, y más allá.

En cuanto a eventos astronómicos, será un año especialmente interesante. Para empezar, el 3 de enero, la lluvia de meteoros Cuadrántidas alcanza su punto máximo. Se trata de una lluvia moderada que, en su punto máximo, suele producir de 20 a 30 meteoros por hora en un cielo despejado y oscuro. Casi a medidados del mes, el 13 de enero, la Luna parecerá pasar frente a Marte, y unos días después, entre el 17 y el 18 de enero, ocurrirá la conjunción de Venus y Saturno. Los dos planetas se acercarán en el cielo a una distancia de apenas un par de dedos (unos 2 grados). Estarán en su punto más cercano.

Durante todo el mes de enero, en las primeras horas después del anochecer, se podrá ver a Venus y Saturno en el suroeste, a Júpiter en lo alto y a Marte en el este. Los planetas siempre aparecen en una larga línea en el cielo, por lo que la “alineación” no es nada especial. Lo que es menos común, dice la NASA, es ver cuatro o cinco planetas brillantes a la vez, lo que no sucede todos los años. También durante todo el mes, Marte está en su “oposición”, que es cuando el planeta se encuentra directamente en el lado opuesto de la Tierra respecto del Sol, formando una línea recta. Este es el momento en el que el planeta está más cerca de la Tierra, lo que hace que parezca más grande y brillante. En el caso de Marte, las oposiciones ocurren aproximadamente cada dos años. Esta no será la más espectacular de la historia, pero aun así está más cerca de lo normal y brinda una gran oportunidad para observar el planeta cercano donde la NASA tiene cinco misiones actualmente.

Primer semestre del año

Durante febrero, específicamente en la noche del 16 de febrero, Venus alcanzará su máximo brillo del año, y se verá más del doble de brillante que durante el momento más tenue del planeta en 2025. Esto ocurre cuando el planeta se encuentra en una posición conocida como “máximo brillo” o “superior”, lo que significa que está lo más cerca posible de la Tierra en su órbita, y su luz se refleja más intensamente debido a la configuración de su órbita con respecto al Sol y la Tierra. En este momento, Venus será más brillante que en cualquier otra parte del año, y su brillo será más del doble de intenso que cuando el planeta está en su fase más tenue.

Para el 25 de febrero se tiene presupuestado que Butch Wilmore y Sunni Williams regresen a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Volarán a casa a bordo de una nave espacial Dragon con otros dos miembros de la tripulación asignados a la misión SpaceX Crew-9 de la agencia. Ambos astronautas fueron enviados a bordo de la primera misión tripulada de la historia del Starliner en junio de 2024. Su misión estaba prevista originalmente para durar ocho días, pero se extendió debido a fallas. En marzo de 2025, la misión Europa Clipper de la NASA realizará una importante maniobra de asistencia gravitatoria cerca de Marte el 1 de marzo, pasando a 950 km del planeta rojo. Este paso marcará un hito en su viaje hacia Europa, la luna de Júpiter, donde la nave llegará en 2030. El 14 de marzo, un eclipse lunar total será visible en su totalidad desde casi toda América del Norte y del Sur, ofreciendo un espectacular fenómeno astronómico.

También, el 29 de marzo, un eclipse solar parcial se podrá observar en el noreste de Canadá y parcialmente en Europa, África y Rusia. El 20 de marzo se dará el equinoccio de marzo, mientras que el 31 de mayo, Venus alcanzará su máxima elongación, siendo visible más alto en el cielo nocturno, aunque su brillo máximo ya ocurrió en febrero. Durante el mes de abril, la misión Lucy de la NASA realizará un sobrevuelo cercano al asteroide 52246 Donaldjohanson el 20 de abril, como parte de su estudio de varios asteroides. El 21 de abril, Mercurio alcanzará su máxima elongación, lo que lo hará más visible en el cielo. Además, el 22 de abril, la lluvia de meteoros Líridas alcanzará su pico, con condiciones favorables para la observación, gracias a una luna débilmente iluminada.

En mayo, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas tendrá su máximo el 6 de mayo, aunque la luna llena podría dificultar la visibilidad. También se lanzará la misión Tianwen-2 de China, que se dirigirá hacia el asteroide Kamo’oalewa, conocido como una “cuasi-luna” de la Tierra, antes de continuar hacia el cometa 311P/PANSTARRS. En junio, el 21 de junio ocurrirá el solsticio de junio, marcando el inicio del verano en el hemisferio norte. Además, el 30 de junio, el Día del Asteroide será conmemorado, recordando el evento de Tunguska de 1908, que resalta la importancia de la defensa planetaria. Finalmente, en julio, la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur alcanzará su máximo el 31 de julio, con condiciones favorables para la observación debido a la débil iluminación lunar.

Segundo semestre, la cereza del pastel

En agosto de 2025, la lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto, aunque la visibilidad podría verse afectada por la Luna casi llena.

A finales de mes, el 31 de agosto, la sonda Juice de la Agencia Espacial Europea realizará una maniobra de asistencia gravitacional en Venus, preparándose para dos sobrevuelos futuros que la enviarán a su camino hacia el sistema de Júpiter en 2031. En septiembre, el 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, visible en su totalidad desde la mayor parte de Asia, Rusia, Australia y África oriental, mientras que otras regiones, como el Oriente Medio y África central, lo verán parcialmente. El 21 de septiembre habrá un eclipse solar parcial, visible solo desde Nueva Zelanda, la Antártida y el sur del océano Pacífico. Ese mismo día, Saturno estará en oposición, siendo el mejor momento para observar el planeta, ya que estará en su punto más brillante y visible del año.

Al día siguiente, el 22 de septiembre, se dará el equinoccio de septiembre, y el 23 de septiembre, Neptuno estará en oposición, alcanzando su punto más brillante y visible, aunque seguirá siendo un objetivo desafiante para los observadores a simple vista. También, durante este mes, finalizará la misión extendida de la nave Juno, que completó su misión principal en 2018, y podría estrellarse deliberadamente contra Júpiter. En octubre, del 4 al 10, se celebrará la Semana Mundial del Espacio, un evento global para promover la exploración y uso del espacio. El 21 de octubre, la lluvia de meteoros Oriónidas alcanzará su pico durante la luna nueva, lo que proporcionará condiciones ideales para la observación.

En noviembre, el 9 de noviembre se celebrará el Día de Sagan, en honor al legado del divulgador científico Carl Sagan. El 17 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas alcanzará su máximo esplendor con condiciones favorables debido a la luna en forma de medialuna. El 21 de noviembre, Urano estará en oposición, lo que lo hará más visible, aunque seguirá siendo relativamente tenue y solo visible con binoculares o telescopios. Finalmente, en diciembre, el 14 de diciembre, la lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su punto máximo, aunque la visibilidad podría verse reducida por la luna parcialmente iluminada.

El 21 de diciembre será el solsticio de diciembre, marcando el inicio del invierno en el hemisferio norte. El 22 de diciembre, la lluvia de meteoros Úrsidas alcanzará su máximo, y con una luna apenas iluminada, las condiciones de observación serán ideales.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬