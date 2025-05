Una nave que fue enviada a Venus hace 53 años podría volver a la Tierra

Imagen de referencia. La nave pesa unos 500 kilogramos y se espera que ingrese a la órbita a unos 242 kilómetros por hora. Foto: Pixabay

En la década de 1970, una pequeña nave soviética, que no estaba tripulada por seres humanos, despegó con intención de aterrizar en la superficie de Venus. Se trató de Kosmos 482, que ahora tiene un particular destino, al que espera arribar aproximadamente el 10 de mayo: la Tierra.

La nave pesa unos 500 kilogramos y se espera que ingrese a la órbita a unos 242 kilómetros por hora. En diálogo con The Guardian, el científico Holandés Marco Langbroek dijo que, aunque no se puede descartar una posibilidad de riesgo, “no deberíamos estar demasiado preocupados”, ya que, en sus palabras, en caso de que ocurra el impacto, todavía no se conoce con certeza dónde será, pero lo más probable es que no sea diferente a cuando impactan pequeños meteoros esporádicamente en la Tierra, sin mayor afectación. “Las personas corren un mayor riesgo a que les caiga un rayo a que este evento las afecte”, explicó Langbroek.

El científico le explicó a The Guardian que la nave fue lanzada durante 1972, y que un problema con uno de sus motores ocasionó que nunca llegara a la superficie de Venus. Desde entonces, Langbroek y algunos de sus colegas creen que la cápsula de aterrizaje habría estado rondando la órbita terrestre por 53 años.

Sin embargo, cabe mencionar que no todos los objetos espaciales que amenazan con entrar a la Tierra logran pasar la atmósfera. Langbroek cree que Kosmos 482 sí lo logrará, pero lo que no considera posible es que su sistema de paracaídas funcione después de tanto tiempo. Lo mismo se cree de su escudo de temperatura, lo que sería mucho mejor, pues esa sería una definitiva para que se desintegrara mucho antes de entrar a nuestro planeta.

Como le dijo Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a The Guardian, la nave podría reingresar en cualquier punto entre los 51,7 grados de latitud norte y sur. “Pero es mucho más probable que acabe en el océano”, continuó Langbroek.

Una situación similar se presentó en 2018 y 2022, cuando dos cohetes regresaron a la Tierra sin control.

