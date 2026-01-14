Una pieza en el estómago de un lobo permite reconstruir la historia de un mamífero extinto

Imagen del cachorro de lobo Tumat-1, hallado en Siberia. Foto: Mietje Germonpré

La primera imagen que tiene este artículo es de una loba. Es una cachorra que fue hallada en el norte de Siberia, en el oriente de Rusia. La encontraron congelada en 2011, en una aldea llamada Tumat, mientras buscaban restos de mamut, uno de los animales extintos que mejor conocemos. Quienes han estudiado sus restos —muy apreciados por los científicos— creen que esa cachorra murió cuando tenía entre siete y nueve semanas de edad. Eso sucedió, para ser precisos, entre 14.965 y 14.314 años, es decir, en el Pleistoceno tardío, una etapa en la...