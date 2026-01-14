Logo El Espectador
Ciencia
Una pieza en el estómago de un lobo permite reconstruir la historia de un mamífero extinto

Tras hallar una pieza en el estómago de un cachorro de lobo que vivió hace más de 14.000 años, un grupo de investigadores, liderado por el colombiano Camilo Chacón-Duque, reconstruyó el genoma de un rinoceronte lanudo. Sus hallazgos son claves para comprender los motivos por los que esta especie desapareció del planeta.

Sergio Silva Numa
14 de enero de 2026 - 10:22 p. m.
Imagen del cachorro de lobo Tumat-1, hallado en Siberia.
Imagen del cachorro de lobo Tumat-1, hallado en Siberia.
Foto: Mietje Germonpré

La primera imagen que tiene este artículo es de una loba. Es una cachorra que fue hallada en el norte de Siberia, en el oriente de Rusia. La encontraron congelada en 2011, en una aldea llamada Tumat, mientras buscaban restos de mamut, uno de los animales extintos que mejor conocemos. Quienes han estudiado sus restos —muy apreciados por los científicos— creen que esa cachorra murió cuando tenía entre siete y nueve semanas de edad. Eso sucedió, para ser precisos, entre 14.965 y 14.314 años, es decir, en el Pleistoceno tardío, una etapa en la...

