Una solución científica para dejar de morderse las uñas

Alrededor del 5 % de las personas en el mundo tienen comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo (BFRB por sus siglas en inglés), especialmente bajo estrés, como morderse las uñas, el interior de las mejillas o arrancarse el cabello.

Un estudio clínico publicado en la revista JAMA Dermatology, en el que participaron 268 personas, muestra que, por medio de la estrategia de “reemplazo de hábitos”, lograron reducir los comportamientos en seis semanas.

Los participantes cambiaron la mordedura de uñas o arrancarse el cabello, entre otros, por frotar ligeramente las yemas de los dedos, la palma de la mano o la parte posterior del brazo durante dos veces al día como mínimo. El 53 % logró cambiar el hábito.

Según afirmó para NBC News Steffen Moritz, autor principal de la investigación, “la regla es tocar el cuerpo ligeramente. Si está bajo estrés, puede realizar los movimientos más rápido, pero no con más presión autoaplicada”.

De acuerdo con la investigación, si bien estos trastornos son frecuentes, no “se diagnostican ni se tratan adecuadamente”. Los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo suelen tratarse con terapia cognitiva conductual o medicamentos antidepresivos, sin embargo, según Moritz, entre un tercio y la mitad de los pacientes no dejan el comportamiento. “Entonces, la idea era encontrar otra técnica que quizás sea más adecuada para estos pacientes que no responden”, agregó.

Entre quienes se mordían las uñas, el 80 % manifestó sentirse satisfecho con la capacitación, además, el 86 % afirmó que recomendaría el método.

La investigación advierte que aún hace falta analizar datos de seguimiento sobre los participantes y que el hábito de autoayuda reduce el comportamiento, pero no los síntomas concomitantes.

