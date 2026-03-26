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Universidades aseguran que Minciencias no ha respondido por convocatorias cerradas

Universidades del Sistema Universitario Estatal advirtieron sobre la falta de claridad en el estado de varias convocatorias de ciencia financiadas con regalías del bienio 2023-2024 y señalaron que no han recibido una respuesta formal del Ministerio de Ciencia.

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Redacción Ciencia
26 de marzo de 2026 - 03:00 a. m.
Al parecer, varios proyectos de investigación que estaban en el proceso para ganar una de las convocatorias del bienio 2023 y 2024 no van a recibir la plata que esperaban.
Al parecer, varios proyectos de investigación que estaban en el proceso para ganar una de las convocatorias del bienio 2023 y 2024 no van a recibir la plata que esperaban.
Foto: Óscar Pérez

Veinte vicerrectores y directores de investigación de las universidades del SUE (Sistema Universitario Estatal) se pronunciaron nuevamente en las últimas horas alrededor de la situación que están viviendo las convocatorias de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2023-2024.

En una carta, señalan que “no ha sido posible tener una respuesta formal del Ministerio de Ciencia” y reclaman soluciones de fondo ante lo que llaman una “falla estructural, sistemática y recurrente de la Secretaría Técnica del...

Por Redacción Ciencia

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