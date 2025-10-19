Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Universidades colombianas impulsan sueño de tener radiotelescopio, ¿para qué serviría?

Investigadores de varias universidades del país están trabajando para construir radiotelescopios que les permitan entender cómo era el universo. En una de las sedes de la UIS ya hay un avance tangible, mientras otras avanzan en el desarrollo de instrumentos. Ya hicieron pruebas en el páramo de Berlín, en Santander, y en la Antártida.

Daniela Bueno
Daniela Bueno
19 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
Antenas en el Parque Tecnológico Guatiguará (PTG) de la UIS, ubicado en Piedecuesta, municipio del área metropolitana de Bucaramanga.
Antenas en el Parque Tecnológico Guatiguará (PTG) de la UIS, ubicado en Piedecuesta, municipio del área metropolitana de Bucaramanga.
Foto: UIS

Hay una duda que no para de sonar en la cabeza los científicos que estudian el universo: ¿cómo era antes? ¿Cómo se organizó para ser como lo conocemos? Hoy tenemos algunas pistas. Sabemos, por ejemplo, que el universo se ha ido expandiendo, que antes era más pequeño y denso, y que las estrellas se han ido agrupando en galaxias. También sabemos que hay un elemento que puede tener respuestas importantes: el hidrógeno.

“Las primeras estrellas estaban rodeadas de hidrógeno”, sostiene el físico Julián Rodríguez Ferreira, Ph. D. en Astronomía y...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Noticias Ciencia

Radiotelescopio

PremiumEE

Universo

Estrellas

Radioastronomía

Ciencia en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.