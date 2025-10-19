Universidades colombianas impulsan sueño de tener radiotelescopio, ¿para qué serviría?

Antenas en el Parque Tecnológico Guatiguará (PTG) de la UIS, ubicado en Piedecuesta, municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Foto: UIS

Hay una duda que no para de sonar en la cabeza los científicos que estudian el universo: ¿cómo era antes? ¿Cómo se organizó para ser como lo conocemos? Hoy tenemos algunas pistas. Sabemos, por ejemplo, que el universo se ha ido expandiendo, que antes era más pequeño y denso, y que las estrellas se han ido agrupando en galaxias. También sabemos que hay un elemento que puede tener respuestas importantes: el hidrógeno.

“Las primeras estrellas estaban rodeadas de hidrógeno”, sostiene el físico Julián Rodríguez Ferreira, Ph. D. en Astronomía y...