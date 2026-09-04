Vantara no se llevará 80 hipopótamos a la India. Nuevo plan no convence a científicos

Se estima que en el país puedan haber más de 300 hipopótamos. Foto: Felipe Villegas - Instituto Alexander von Humboldt

Hace poco más de cuatro meses, una publicación de Vantara, un enorme centro de rescate y conservación animal, fundado por la familia Ambani, la más rica de Asia, le dio la vuelta al mundo.

En ella, manifestaba el interés de Anant Ambani, fundador de Vantara, de trasladar 80 hipopótamos de Colombia a sus instalaciones en Jamnagar (India) para “brindarles cuidados de por vida” y evitar que se les aplicara la eutanasia, una de las medidas que contempla el plan de acción del Ministerio de Ambiente para hacerle frente a esta especie exótica...