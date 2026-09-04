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Vantara no se llevará 80 hipopótamos a la India. Nuevo plan no convence a científicos

Aunque el centro de conservación animal había propuesto llevarse 80 hipopótamos a la India, la organización ahora admite que esto nunca estuvo en sus planes. Ahora buscarán crear un centro especializado en el país o trasladarlos a África, dos ideas que son rechazadas por investigadores.

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César Giraldo Zuluaga y Sergio Silva Numa
04 de septiembre de 2026 - 02:23 p. m.
Se estima que en el país puedan haber más de 300 hipopótamos.
Se estima que en el país puedan haber más de 300 hipopótamos.
Foto: Felipe Villegas - Instituto Alexander von Humboldt

Hace poco más de cuatro meses, una publicación de Vantara, un enorme centro de rescate y conservación animal, fundado por la familia Ambani, la más rica de Asia, le dio la vuelta al mundo.

En ella, manifestaba el interés de Anant Ambani, fundador de Vantara, de trasladar 80 hipopótamos de Colombia a sus instalaciones en Jamnagar (India) para “brindarles cuidados de por vida” y evitar que se les aplicara la eutanasia, una de las medidas que contempla el plan de acción del Ministerio de Ambiente para hacerle frente a esta especie exótica...

Por César Giraldo Zuluaga

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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Samanda Eraso(83945)Hace 38 minutos
Complejo el panorama. Se debería priorizar la solución que atienda el impacto que se está generando para los ecosistemas colombianos. Es la primera responsabilidad del ministerio. Hay pecado en hacer pero es más grave no hacer nada.
humberto jaramillo(12832)Hace 54 minutos
reflexión crítica... tanto cuanto... y arranquen
humberto jaramillo(12832)Hace 55 minutos
¿y es que hay que atender a todo lo que se diga? como cuando uno se casa, una vez que se ha decidido por una, todas, absolutamente todas las demás quedan descartadas...
Lalo Parrarro(70277)Hace 1 hora
El nuevo Minambiente está contra la espada y la pared: o hace o deja hacer.
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