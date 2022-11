Video: Suiza puso en marcha el tren de pasajeros más largo del mundo

El tren recorrió la línea Albula, que va desde Preda hasta Alvaneu, en el este de Suiza. /Fabrice COFFRINI / AFP Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

Con el fin de celebrar los 175 años de la llegada del primer ferrocarril a Suiza, el país puso en marcha el tren de pasajeros más largo del mundo, que ya hizo su primer trayecto por el este del país con éxito.

Con casi dos kilómetros de longitud, 100 vagones, 2.990 toneladas y formado por 25 nuevos trenes eléctricos “Capricornio”, el tren tardó casi una hora en recorrer cerca de 25 kilómetros por la línea Albula, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde Preda hasta Alvaneu, Suiza.

(Lea también: Cop27: manifestantes serían llevados al desierto lejos de la conferencia climática)

Ferrocarril Rético (RhB), la segunda compañía férrea más importante del país europeo, fue la encargada de lograr el récord. “Suiza es un país ferroviario como ningún otro. Este año celebramos los 175 años de los ferrocarriles suizos. Con este intento de récord mundial, la RhB y sus socios querían aportar su granito de arena para lograr una hazaña pionera que nunca se había visto antes”.

La ruta que hizo el tren está marcada por curvas cerradas, pendientes, 22 túneles y 48 puentes sobre valles profundos, lo que significó grandes retos para RhB, que meses atrás inició las pruebas para poner en marcha el tren de 1.910 metros de longitud exactamente.

🇨🇭 Suiza reclama el récord del tren de pasajeros más largo del mundo



🚞 Un tren suizo de pasajeros de 1.906 metros de longitud ha sido confirmado oficialmente por el Libro Guinness de los récords como el más largo del mundo, según queda recogido en un comunicado pic.twitter.com/olFII0Xuit — Sarah Ilych (@Sarah83336937) October 30, 2022

(Lea: Emisiones de CO2 seguirán aumentando hasta 2030: OPEP)

En ese proceso la prueba inicial no dio los resultados que se quería, ya que el sistema de freno de emergencia no se activó. Además, los siete conductores que se necesitan para movilizarlo no podían comunicarse entre sí por radio o teléfono móvil al atravesar los túneles.

“Tenemos que estar sincronizados al 100%, cada segundo. Todo el mundo tiene que mantener su velocidad y otros sistemas bajo control en todo momento”, aseguró Andreas Kramer, el conductor principal, que además de los otros seis conductores, requiere de 21 técnicos para la operación del tren.

La compañía tuvo que limitar la velocidad máxima del tren a 35 kilómetros por hora, y hubo que modificar el software del ferrocarril. Además, fue necesario instalar cables de control de seguridad adicionales en todo el tren para apoyar las conexiones mecánicas y neumáticas estándar entre los trenes.