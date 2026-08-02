02 de agosto de 2026 - 06:48 p. m.
Volcán Puracé en alerta naranja: ¿qué significa y cuáles son las recomendaciones?
El incremento de la actividad sísmica, las emisiones de gases y la temperatura de las columnas de ceniza llevó al Servicio Geológico Colombiano a elevar la alerta del volcán Puracé a nivel naranja. ¿Qué significa este nivel de alerta?, ¿implica que habrá una erupción? y ¿qué recomendaciones deben seguir las comunidades?
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