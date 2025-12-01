Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Todos los ojos puestos sobre el volcán Puracé

El volcán atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad. Tras cambios recientes en su actividad interna, el SGC declaró la alerta naranja, reforzando el monitoreo y la coordinación con las autoridades locales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
01 de diciembre de 2025 - 12:01 a. m.
Desde 2012, la actividad sísmica de toda esta cadena viene en aumento sostenido.
Desde 2012, la actividad sísmica de toda esta cadena viene en aumento sostenido.
Foto: Humar Ávila

Fue un fin de semana movido para los científicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sábado en la mañana, la entidad reportó que el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el Cauca, estaba mostrando un comportamiento lo suficientemente inestable para declararlo en la alerta naranja. Esto significa que la probabilidad de que haya una erupción es mayor, aunque eso no implica que sea inminente.

El Puracé es uno de los volcanes más activos de Colombia “porque ha tenido una actividad histórica bastante...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

volcán Puracé

Actividad volcán Puracé

inestabilidad volcán Puracé

sismos volcán Puracé

Caída de ceniza en volcán Puracé

Servicio geológico colombiano

SGC volcán Puracé

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.