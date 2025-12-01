Todos los ojos puestos sobre el volcán Puracé

Desde 2012, la actividad sísmica de toda esta cadena viene en aumento sostenido. Foto: Humar Ávila

Fue un fin de semana movido para los científicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sábado en la mañana, la entidad reportó que el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el Cauca, estaba mostrando un comportamiento lo suficientemente inestable para declararlo en la alerta naranja. Esto significa que la probabilidad de que haya una erupción es mayor, aunque eso no implica que sea inminente.

El Puracé es uno de los volcanes más activos de Colombia “porque ha tenido una actividad histórica bastante...