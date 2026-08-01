Volcán Puracé pasa a alerta naranja, informa el SGC: ¿qué significa este cambio?

Imagen de referencia del volcán Puracé. /Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció este sábado 1 de agosto el cambio del estado de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, luego de que se registraran cambios importantes en su comportamiento durante las últimas semanas. Según la entidad, la decisión se tomó tras una evaluación integral de los parámetros de monitoreo, que muestran un aumento en la energía de los sismos bajo el cráter, así como incrementos en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la liberación de gases volcánicos.

La entidad fue muy clara en señalar que el cambio de alerta no significa que una erupción vaya a ocurrir de manera inmediata, pero sí que “la posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor”. Por esa razón, pidió a las comunidades mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada que circule en las redes sociales. La última vez que el volcán Puracé estuvo en estado de alerta naranja fue hace poco, entre el 29 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, desde el pasado 20 de julio el volcán ha mostrado un aumento sostenido de su actividad. Durante ese periodo se han registrado columnas de gas y ceniza que han alcanzado hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas cercanas a 140 °C. Además, los equipos de monitoreo detectaron emisiones de dióxido de azufre (SO₂) de hasta 4.200 toneladas por día y concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo de 688 partes por millón.

Según el SGC, estos valores representan, junto con el aumento de la actividad sísmica, los máximos registrados desde que comenzó el monitoreo instrumental del volcán en 1993, con excepción de la deformación del terreno, que permanece estable desde 2022.

Hay que recordar que el Puracé es uno de los volcanes más activos de Colombia y forma parte de la Cadena Volcánica Los Coconucos. El SGC lo monitorea desde 1993 y actualmente cuenta con una red de 97 estaciones de vigilancia, lo que lo convierte en uno de los volcanes mejor instrumentados del país. No es la primera vez que alcanza este nivel de alerta. En los últimos años el volcán ha mostrado un comportamiento inestable.

El SGC explicó que mientras se mantenga este nivel de alerta, es posible que la actividad del volcán presente fluctuaciones y disminuya temporalmente. Sin embargo, advirtió que esas variaciones no significan que el volcán haya recuperado un comportamiento estable. Para regresar al nivel de alerta amarilla, añadió la entidad, será necesario observar durante un tiempo prudencial una tendencia sostenida de estabilidad en todos los parámetros que son monitoreados. Ante el incremento de la actividad, el SGC recomendó no acercarse a las partes altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden presentarse emisiones repentinas de gases y ceniza que representen un riesgo.

“Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas”, señaló Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. “Nos encontramos trabajando articuladamente con las comunidades y las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para lograr una toma de decisiones informada basada en la información científica generada por el SGC, que es la única entidad que cuenta con la capacidad de monitorear y brindar información confiable y de primera mano sobre el estado del volcán”, agregó Julio Fierro Morales, director del SGC.

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