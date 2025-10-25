Logo El Espectador
Volcán Puracé: SGC dice que no han registrado actividad sísmica, ni emisión de ceniza

Aunque en redes sociales han circulado mensajes de una presunta emisión de ceniza, el SGC, entidad encargada de monitorear los volcanes del país, dice que no han registrado cambios de este tipo.

Redacción Ciencia
25 de octubre de 2025 - 03:30 p. m.
El volcán Puracé se mantiene en alerta amarilla
Foto: SGC/UNGRD
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que recientemente el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO) no ha registrado actividad sísmica asociada al volcán Puracé, ni emisión de ceniza durante el viernes, 24 de octubre.

La aclaración se hizo luego de reportes y mensajes que han circulado en redes sociales en las últimas horas, sobre una presunta emisión de ceniza proveniente del Puracé, ubicado en el departamento de Cauca. Sin embargo, luego de monitorear la situación, el SGC afirmó que no han evidenciado cambios que indiquen la ocurrencia de una emisión de ceniza en lo corrido del viernes.

“La entidad mantiene un seguimiento permanente al volcán Puracé y a toda la cadena volcánica Los Coconucos e informará oportunamente cualquier cambio relevante en su comportamiento”, dijo el SGC a través de un comunicado.

Cabe recordar que, el estado por actividad volcánica en el Puracé se mantiene en alerta Amarilla, lo que significa que está activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones.

Esto significa que se pueden presentar fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza (erupciones menores, con alcance y efectos restringidos y cuya dispersión depende de la dirección del viento), presencia de incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre elemental en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas.

De acuerdo con el boletín de la semana del 14 al 20 de octubre de 2025, tanto en el Puracé como en la cadena volcánica Los Conucos, los sismos relacionados con el movimiento de fluidos se caracterizaron por ser de bajo aporte energético. En comparación a lo observado en semanas anteriores, los sismos de fractura permanecieron estables en cuanto al número de eventos y se localizaron principalmente entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, a profundidades que oscilaron entre 1 y 4 km, con magnitudes menores a 1.

