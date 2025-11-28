Se reporta caída de ceniza en varias veredas cercanas al volcán Puracé, en el Cauca

Imagen de referencia del volcán Puracé. /Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Durante las últimas horas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha recibido reportes de caída de ceniza en varios sectores del municipio de Puracé, especialmente en veredas como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío, así como en la cabecera municipal de Coconuco, al occidente del volcán. Según la entidad, este fenómeno se debe a recientes emisiones de gases y ceniza del volcán Puracé, que continúa registrando actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en niveles superficiales bajo su cráter.

Desde el 25 de noviembre, el SGC viene reportando un incremento en la actividad del Puracé, volcán que hace parte de la cadena Los Coconucos y se encuentra a pocos kilómetros de Popayán, en el Cauca. Las señales sísmicas observadas —principalmente de tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP)— indican movimiento de fluidos a profundidades menores de 1 km bajo el cráter. Estas señales han coincidido con aumentos en la emisión de gases que han formado columnas de hasta 1,6 km de altura, dispersándose principalmente hacia el suroccidente del edificio volcánico. Dichos procesos de desgasificación pueden incluir pequeñas expulsiones de ceniza.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que “estas emisiones pueden seguir ocurriendo, como es previsible en el estado de alerta Amarilla, y su dispersión dependerá de los cambios en el régimen de vientos”. La entidad también advirtió que, en esta fase, el volcán podría presentar “incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”.

Frente a este panorama, el SGC reiteró su recomendación de no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atentos a la evolución del proceso eruptivo. “Sugerimos seguir atentamente los boletines extraordinarios y la información disponible en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, precisó la entidad.

