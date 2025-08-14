Ya está en órbita el satélite que le seguirá la pista a la calidad del aire

El satélite fue enviado a bordo del cohete Ariane 6. Foto: EFE - T LEDUC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés) hizo el lanzamiento de su satélite MetOp-SG-A1, del programa Copernicus, con el que se espera hacer un monitoreo detallado de la calidad del aire, la capa de ozono y la emisión de gases que aceleran el cambio climático. Además, se tendrán datos meteorológicos, que permitirán tener una predicción del tiempo más precisa.

Mediante la cuenta de X (antes Twitter) de la misión de la Unión Europea en Colombia, esta comunidad de países celebró el lanzamiento y aseguró que el proyecto Global Gateway, nombre que recibe esta iniciativa, “impulsa proyectos que unen regiones y ciencia para proteger el planeta y construir un futuro sostenible”.

De acuerdo con la ESA, este es el satélite de monitoreo meteorológico más preciso que se ha puesto en órbita hasta la fecha. Se ubicará en una órbita polar, aproximadamente a 800 kilómetros de la atmósfera terrestre.

“Estos datos consolidarán la función de la serie de satélites Metop como la fuente más importante de observaciones meteorológicas de Europa, con pronósticos que abarcan desde 12 horas hasta 10 días de antelación”, escribió la organización Eumetstat, la agencia europea de satélites meteorológicos.

El objetivo de esta tecnología, más allá de saber con anticipación si va a llover o no en una ciudad, es identificar puntos de riesgo y emitir alertas con días de anticipación frente a posibles desastres climáticos.

“Por ejemplo, las observaciones de Metop-SGA1 ayudarán a los meteorólogos a mejorar los modelos meteorológicos a corto y medio plazo, que pueden salvar vidas al permitir alertas tempranas de tormentas, olas de calor y otros desastres, y a los agricultores a proteger sus cultivos, a los operadores de la red eléctrica a gestionar el suministro energético y a los pilotos y marineros a navegar con seguridad”, explicó Eumetstar.

La información que recopile este satélite se gestionará a través del programa Copernicus de la Unión Europea, que busca obtener cada vez más y mejores datos sobre nuestro planeta.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬