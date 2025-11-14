La campaña de máxima presión: los riesgos de un aumento militar de Estados Unidos

Resume e infórmame rápido

La crisis económica y política de una década de duración que ha consumido a Venezuela, produciendo casi ocho millones de refugiados, no ha logrado poner fin al mandato de Nicolás Maduro al frente del proyecto Bolivariano. Sigue siendo un misterio cómo Maduro ha sobrevivido, particularmente dada su evidente falta de atractivo carismático y carencia de redes importantes en las fuerzas armadas, cualidades que fueron fundamentales para su predecesor, Hugo Chávez. Aunque los autócratas convencionalmente sienten el impacto de las recesiones económicas en su legitimidad, lo que lleva a predicciones de que sus días en el poder están contados, esta regla no parece aplicarse a Maduro.

Los politólogos han argumentado que Maduro ha hecho que su régimen sea “a prueba de golpes” (coup proof). John Polga-Hecimovich identifica varias estrategias desplegadas por el líder venezolano, que incluyen aumentar los recursos dirigidos a los militares mediante la conversión de bienes públicos en privados.

Otras estrategias clave implican promover oficiales de alto rango a un ritmo vertiginoso, junto con la purga y rotación de líderes militares clave mientras se mantiene al Ministro de Defensa como una parte interesada clave. Además, Maduro se ha involucrado en la “prueba de golpes” estructural creando problemas de coordinación y planteando la perspectiva de una guerra interestatal.

Este exitoso aislamiento del régimen es un contexto crítico para comprender el aumento sustancial de equipo militar estadounidense en el Mar Caribe bajo la administración Trump. Estados Unidos ha intentado un cambio de régimen antes; en enero de 2019, después de que Maduro dejara de lado a la Asamblea Nacional, Estados Unidos, liderado por figuras como John Bolton, apoyó a Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente interino. Independientemente de los méritos de esa estrategia, el régimen de Maduro la frustró fácilmente precisamente porque las fuerzas armadas tenían un interés creado en respaldarlo.

Dada la experiencia previa fallida, la actual presencia militar estadounidense sugiere un esfuerzo por simplemente subir la apuesta (up the ante). Una estrategia concebible es amenazar con más fuerza en un esfuerzo por impulsar el cambio de régimen, potencialmente involucrando operaciones encubiertas dentro de Venezuela para apoyar a una candidata obvia como la política opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La segunda opción, más belicosa, es prepararse para un golpe de decapitación (decapitation strike) para eliminar a Maduro, esperando que la agitación resultante provoque el colapso de todo el régimen y permita a la oposición tomar el control. Esta segunda opción conlleva muchos más riesgos, ya que el éxito del ataque está lejos de ser seguro para resultar en un cambio fundamental de régimen o llevar a Machado al poder.

La última opción, una invasión militar real, se considera la más peligrosa pero la menos probable. Es la menos probable, ya que la potencia de fuego reunida en la región, si bien es suficiente para ataques militares, es insuficiente para desplegar tropas en el terreno (boots on the ground), y el expresidente Trump ha descartado un tanto esta opción.

Sin embargo, cualquier forma de acción militar directa enfrenta obstáculos desalentadores debido a las profundas conexiones entre el estado venezolano y los actores armados no estatales. Desde que Chávez permitió que las FARC-EP se retiraran a territorio venezolano de forma no inhibida (aunque sin operar militarmente), los actores armados no estatales de Colombia han mantenido una presencia certificada en el lado venezolano de la frontera. Hoy en día, las zonas fronterizas de Venezuela están intersecadas por redes político-armadas muy parecidas a las del lado colombiano, incluyendo grupos disidentes de las FARC-EP, el ELN y grupos post-paramilitares.

Fundamentalmente, el gobierno de Maduro y las fuerzas armadas han construido redes con facciones del ELN, que ahora operan efectivamente como un grupo armado binacional: una fuerza insurgente en el lado colombiano y una fuerza contrainsurgente en el lado venezolano.

Estas conexiones entre actores armados no estatales y el estado de seguridad —incluidas las fuerzas armadas— están incrustadas en el comercio internacional de narcóticos y son esenciales para “convertir bienes públicos en privados” para el beneficio de los militares. Venezuela desempeña un papel significativo en el comercio de cocaína, sirviendo como ruta desde Colombia a través del Norte de África y terminando en Europa (aunque no principalmente hacia los Estados Unidos). El régimen de sanciones también ha empoderado a actores específicos dentro del régimen para construir redes para eludir las sanciones y enriquecerse. Los oficiales del ejército, al vincularse con actores armados no estatales, se benefician de estas rutas de tráfico de narcóticos. Este modo de gobierno difumina la distinción entre el ejercicio privado y público del poder y vincula la función del régimen con el ejercicio de la coerción.

Si Estados Unidos intentara una incursión militar, no solo se enfrentaría a aproximadamente 160,000 tropas del ejército venezolano. Más importante aún, se encontraría con los actores armados antes mencionados, muchos de los cuales están alineados con el régimen, que tienen décadas de experiencia en guerra de guerrillas prolongada en la exuberante selva sudamericana. Si los soldados estadounidenses pusieran un pie en ese terreno, independientemente de su superioridad tecnológica, sin duda sufrirían numerosas bajas.

Discernir el pensamiento estratégico preciso detrás del aumento militar es intrínsecamente difícil debido a la facciosidad personal de Trump. Sin embargo, se está llevando a cabo una politiquería intergubernamental. Durante la primera administración Trump, la estrategia de política exterior hacia América Latina a menudo fue impulsada por instituciones (por ejemplo, ICE para México y Centroamérica, DEA para Colombia) en lugar de estar diseñada coherentemente. El enfoque agresivo hacia Venezuela fue diseñado en gran medida por individuos influyentes. Marco Rubio (entonces Senador de Florida) defendió la campaña de máxima presión, a la que se unieron John Bolton (un fanático verificado de la guerra de cambio de régimen) y Elliot Abrams (quien se desempeñó como Representante Especial de EE. UU. para Venezuela de 2019 a 2021). Marco Rubio, ahora potencialmente como Secretario de Estado, es casi con certeza el principal impulsor de la actual campaña de máxima presión que ha puesto las opciones militares sobre la mesa.

Para Venezuela y sus vecinos, incluyendo al menos a Colombia y posiblemente a Ecuador, la posibilidad de intervención militar es una Espada de Damocles de implicaciones desastrosas. Es muy probable que la acción militar directa inflame el conflicto en lugar de consolidar un nuevo régimen. Para un régimen autodeclarado antiimperialista, un ataque de la superpotencia estadounidense podría proporcionar el salvavidas que necesita, permitiéndole cosechar apoyo popular a través del “efecto de reagrupamiento en torno a la bandera” (rally-around-the-flag-effect), un resultado que no está claro si la administración Trump reconoce.

Cualquier sacudida sustantiva de la situación política transformaría el panorama de seguridad en las regiones periféricas de Venezuela, recalibrando las relaciones entre actores armados y políticos. Cuanto más exitosa sea la acción armada para desalojar a Maduro, mayor será la necesidad de participación estadounidense debido a la inestabilidad resultante. El fracaso de los intentos previos de erosionar el respaldo militar, a pesar de que los oficiales solo tienen lealtad transaccional a Maduro, sugiere que la confianza en la capacidad de la oposición para organizar un golpe exitoso también es baja.

En conjunto, surge un panorama muy confuso. Es difícil discernir qué objetivo específico se persigue o si las consecuencias para la región y el compromiso militar estadounidense requerido han sido completamente consideradas. Una flagrante indiferencia por las normas internacionales aumenta los incentivos para que Venezuela y otros busquen protección en otros lugares, trayendo a las otras grandes potencias —China y Rusia— a la ecuación. No es una sorpresa que Maduro haya llamado a Putin para que entregue equipo, y aparentemente el Kremlin ha respondido con al menos una entrega por avión, lo que sugiere que se deben esperar más transacciones de este tipo en el futuro.

*Afiliado a la Frei Universität Berlin y la Universidad de Oxford.