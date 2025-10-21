¿EE. UU. incrementa su despliegue militar en el Caribe por Venezuela? Esto se sabe

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), en Washington D. C., el 9 de julio de 2025, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), en Caracas. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Tres bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron de la Base Aérea Barksdale en Luisiana el miércoles pasado y se dirigieron hacia el sur, realizando vuelos durante horas en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, según The Financial Times.

Estos aviones, considerados la “columna vertebral” de la flota estratégica de bombarderos estadounidenses, tienen la capacidad de lanzar una amplia variedad de bombas y misiles, más que cualquier otra aeronave en el país. Durante su operación, sobrevolaron en círculos próximos a Maiquetía, el aeropuerto principal que sirve a Caracas.

“Creo que solo estamos tratando de enviar un mensaje a Maduro de que ‘podemos desplegarnos, podemos hacer lo que queramos’”, dijo un ex oficial militar de alto rango a The Financial Times.

“Era una proyección de poder diseñada para indicar que estamos prestando atención, tenemos la capacidad y lo estamos demostrando para usted”, añadió.

En los últimos dos meses, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado significativamente el despliegue militar en el Caribe, con un fuerte aumento de tropas, fuerzas navales y aéreas, operando cerca de la costa de Venezuela y con alrededor de 10.000 soldados.

Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos siete ataques contra lanchas rápidas en el Caribe que, según sus autoridades, estaban involucradas en tráfico de drogas hacia el norte.

Estos ataques han ocasionado la muerte de 32 personas, incluyendo víctimas de un operativo realizado el viernes pasado. Washington acusa a estas embarcaciones de estar vinculadas a grupos narcotraficantes y organizaciones insurgentes colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua, según CNN.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está desplegando una selección de recursos militares flexibles que mantienen abiertas las opciones para que el presidente Donald Trump tome medidas adicionales más allá de solo atacar pequeñas embarcaciones.

Según Seth Jones, exfuncionario del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, para The Financial Times, “las capacidades militares estadounidenses brindan alternativas a los legisladores” para responder según sea necesario.

Junto a los bombarderos B-52, se han detectado drones MQ-9 Reaper, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, helicópteros de ataque MH-6 Little Bird, helicópteros MH-60 Black Hawk y una embarcación de operaciones especiales cerca de Venezuela, según The Financial Times.

Estos activos han sido visibles a través de imágenes satelitales, rastreadores de vuelos y publicaciones en redes sociales, mostrando un despliegue militar diverso y preparado para distintas misiones en la región.

El MV Ocean Trader, originalmente un barco comercial, ha sido transformado en un centro de comando flotante para operaciones especiales, según The Financial Times.

Este buque mantiene la apariencia de un carguero común y se cree que está destinado principalmente a labores de inteligencia, según declaró un exoficial militar.

Su diseño le permite camuflarse entre el tráfico mercante mientras apoya misiones encubiertas y puede alojar a un gran número de operadores y tripulación para operaciones prolongadas en alta mar, según The Financial Times.

Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense no concentraba su atención en América Latina de esta manera, según The Financial Times.

Para esta misión, Estados Unidos ha reabierto la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, un centro estratégico que permanecía cerrado desde 2004 y que ahora vuelve a estar operativo para apoyar las operaciones en la región.

Las operaciones especiales también pueden abarcar, según The Financial Times, la recopilación de inteligencia humana, ataques submarinos, ataques con misiles, ataques con drones no tripulados, vigilancia e incursiones mediante embarcaciones o helicópteros.

👉 ¿Se está considerando una invasión?

Analistas y figuras de la oposición venezolana, citadas por The Financial Times, han señalado que consideran que el objetivo de la operación es forzar la salida de los principales líderes del gobierno de Venezuela, idealmente mediante renuncia o entrega negociada, pero con la amenaza implícita de que, en caso de resistencia, podrían ser capturados o eliminados por fuerzas estadounidenses.

Mark Cancian, exfuncionario del Pentágono, advirtió que una invasión a Venezuela requeriría como “mínimo absoluto” unos 50.000 soldados estadounidenses, aunque “los planificadores militares preferirían algo cercano a 150.000”.

A pesar de esto, Cancian señaló que la posibilidad de un ataque estadounidense en territorio venezolano es ahora mayor que hace unas semanas.

La semana pasada, Trump, confirmó que estaba evaluando lanzar ataques en suelo venezolano y que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país. También advirtió a Maduro que no debería “joder” con Estados Unidos.

Ryan Berg, director del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, indicó para The Financial Times, que “un ataque contra cualquier tipo de objetivo terrestre revelará mucho no solo sobre el apetito de riesgo de la administración, sino francamente sobre el objetivo evolutivo de esta misión”.

Berg señaló que Trump prefiere ataques con misiles de precisión que mantengan a las tropas fuera de peligro y consideró poco probable que apunte directamente a la infraestructura petrolera por el alto riesgo que implicaría.

