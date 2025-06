¿Por qué no avanzó la paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Resume e infórmame rápido

A todas luces la Sierra Nevada, pudo haber sido un laboratorio de paz importante para tres departamentos: Magdalena, Cesar y La Guajira, pero no fue posible establecer consensos y aquí hay responsabilidades de ambas partes. En cualquiera de los casos nada de lo que se proyecte, por temas de tiempo, será funcional y este macizo montañoso seguirá siendo un laboratorio, pero de violencias.

Comencemos por establecer ¿quiénes son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)? Y aquí nace el primer problema porque no hay un informe técnico o académico que nos lo diga y al no tener clara esta caracterización no queda más que recurrir a los espacios comunes para definir al interlocutor: herederos de Giraldo, herederos del paramilitarismo o narcoparamilitares. Tampoco se entiende el accionar violento (que es perverso) y se vuelve a lo mismo: disputa por el control de las rentas criminales, disputa por la rutas del narcotráfico o incluso, nuestra última discusión con José Antonio Gutiérrez y el profesor Francisco Gutiérrez Sanín en Berlín: la famosa disputa por los corredores estratégicos, advirtiendo ellos que este es el elemento común más fútil porque básicamente toda Colombia es un corredor estratégico.

Entonces aquí nos falta discusiones de fondo y el primer elemento es necesario para entender con quién se va a negociar, qué se va a negociar y en qué condiciones. Aquí nadie ha hablado de ontologías violentas, ni de que vamos para seis décadas de violencias sostenidas, ni que después de la desmovilización paramilitar (2006) la Sierra Nevada ha estado en medio de un desorden criminal que lleva a rencillas y venganzas desde cuando Giraldo desistió comandar el Bloque Bananero (que se fundaría en Zona Bananera) y que han pasado casi todos los grupo posdesmovilización. Esto es un poco más complejo y la lectura violenta del territorio es importantísima. Voy a poner solo dos ejemplos.

El primero de ellos el anuncio del presidente, en Santa Marta, el 8 de mayo de 2024 donde abrió la puerta entre bambalinas a la paz urbana y así lo anunció desconociendo por completo, incluso las dinámicas emergentes del conflicto en la Sierra Nevada, y desconociendo las cinco décadas de conflicto asociado a la teoría del dominio de las montañas, en el que lo rural impone lo urbano. Una lectura errónea, afortunadamente a esto solo le hizo eco la alcaldía de Santa Marta y se disipó como muchos de los otros anuncios de paz.

El segundo, la disputa por las famosas rutas del narcotráfico en el Caribe. Estas van a funcionar con paracos y sin paracos. Con autodefensas o sin autodefensas. El problema no es quien opera la ruta sino quienes están detrás de ella y, el narcotráfico ha sido pragmático: negocia. Pueden estarse matando en la más feroz disputa pero la droga sale y no importa de quien sea o a quien este asociada. De hecho, en el Consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lo dijo.” La decisión que tengo es cambiar completamente la administración de los puertos, incluso con proyectos de Ley”[1], pero también está el tema de los baby narcos y una cultura traqueta de elite y política que nada tiene que ver con paracos y con grandes exportaciones, pero que sumados, están metiendo más droga que los propios narcos.

Vayamos a la Paz Total y la metodología (incomprensible para la altura de la problemática). Tres etapas: acercamiento-generación de confianza-instalación de mesa. En teoría ya todas se surtieron, aunque ni el gobierno confía en ellos ni ellos en el gobierno y esto es normal, se trata de una negociación con un grupo altamente criminal y peligroso, que hoy tienen un crecimiento abismal y un abanico de actividades delictivas enormes.

Pero esta confianza, que de por sí era frágil, se rompió luego de que Mauricio Silva, delegado del Consejero Comisionado para la Paz, anunciara dos acuerdos[2] (cuestionables por lo grises y por lo etéreos) y 20 días después el Ejercito en un operativo, dio de baja a tres miembros de este grupo y dejó heridos a 19, por lo que las ACSN., decidieron suspender temporalmente lo muy poco que se había avanzado. El mismo Silva anunció en el foro de paz realizado en Guachaca[3], la instalación de la Mesa Socio-jurídica, pero hasta el sol de hoy no hay ni levantamiento de suspensión de ordenes de captura. Con todo este escenario hace unos días en que el grupo armado anunció cese unilateral de hostilidades[4] y por primera vez, el presidente les respondió[5].

De hecho, dos cosas importantes. El presidente dice: “la dirige un costeño y los costeños no sabíamos matar y es mejor que no aprendamos”. Pues, que tal si supiéramos, porque Cartagena (171 homicidios) Barranquilla (217 homicidios) y Santa Marta (85 homicidios) y esto sin contar los años anteriores de tendencia elevada. De hecho sin contar la alerta de la Procuraduría (2025)[6] sobre la crisis por la escalada de violencia que se presenta en Santa Marta y los municipios de zona norte y centro. Pero, también anunció el presidente, “Pueden ayudar a que los pueblos indígenas hagan la paz en el corazón del mundo”, asumo que es que los pueblos indígenas puedan ayudar a la paz, pero esto es un poco contrario porque son los que más ausentes han tenido y sobre los que recae el reciente informe de la ONU que llama a prevenir la extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas en la SN.

Por su parte, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se comportan como una organización carente de metodología. No saben comunicar, leer sus tuit es una pesadilla y sus comunicados no son estables (así como te vistes y escribes, pues así te tratan). Dicen una cosa y hacen otra, lo que indica un problema en la unidad de mando. Pueden tener voluntad de paz, de hecho, pese a mi escepticismo, siento que es el grupo que más anuncios de paz ha hecho y búsqueda de acogida, lo cuál es bueno. Pero no hay metodología ni de un lado ni del otro y la paz no se hace con improvisaciones ni esperando respuestas del cielo.

La paz no se construye con comunicados, columnas de opinión o anuncios en X y estamos muy lejos de encontrar consensos. Si no le meten metodología a esto; si no le meten una ruta rigurosa y si no involucran comunidades (nacional e internacional) y academia, aquí no hay nada, ni va a pasar nada. Ajusten lo que tengan ajustar, los de allá y los de acá y dejen de jugar con la vida y la dignidad de las personas, con anuncio pueriles.

* Por Lerber Dimas Vásquez

Miembro del-GIFK-Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors