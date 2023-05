Una política excitante

Quien haya visto House of cards, la serie de la que tanto hablamos quienes vemos allí muchas de las jugadas y enredos de la política, sabe que se pone aburridísima desde la cuarta temporada. Que a partir de allí la mayoría de los espectadores dejamos de verla. ¿Y por qué? Pues porque la carrera por la presidencia de Frank Underwood es para comerse las uñas, pero el ejercicio de su cargo ya no es tan excitante.

Encuentro aquí una verdad sobre la política que aplica para todos los casos, desde la más pequeña consejería para la administración de un edificio, hasta la primera magistratura de un imperio. El camino que conduce a un cargo público es para una novela. El trayecto de las ejecuciones que se hacen desde ese lugar es más bien para los informes, y resultan mejores los ensayos reflexivos que se escriben, años después, sobre el carácter que tuvo un político X en un período; sus anécdotas y lecciones vitales.

He pensado mucho sobre eso a propósito del último año de gestión del gobierno de la alcaldesa Claudia López, en el que he podido ejercer el modesto cargo de director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR).

Hace unos días me quedé viendo un Instagram Live donde estaba el hoy candidato Carlos Carrillo, quien me saludó muy amablemente y dijo que me enviaba un abrazo a mí, “un político que debería estar más activo”. Ese hecho me llevó a preguntarme por mi actividad durante los últimos años, con pandemia incluida, y, guardando las proporciones, creo que también me aplicó eso de que el ejercicio de un cargo público es menos estelar que el proceso que lleva a su ocupación. Enseguida pensé en lo mucho que hemos hecho con mi equipo en este tiempo, considerando los recursos y capacidades de una institución pequeña como la que me ha tocado dirigir, sobre todo en comparación con lo que pude hacer antes, cuando, por ejemplo, fui candidato a concejal en Bogotá.

No es este el espacio para hacer un informe de gestión, como podría seguirse de mi argumento. Allí están las páginas y las redes para ver lo que hemos hecho desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Me interesa enfatizar ahora que la organización de una institución, la orientación estratégica, la gestión contractual, la dirección respetuosa de un equipo calificado; la convocatoria a la ciudadanía al involucramiento en el debate, el diálogo, las artes o la creación colectiva; la realización de procesos participativos y la materialización de productos pedagógicos duraderos, ha implicado una actividad que me enorgullece, siendo, como es, una actividad muy diferente a la que define al activista.

De mi experiencia tengo esa como una lección importante, que es un principio de actuación en nuestro trabajo. No generalizo, pero lo que corresponde a muchas instituciones similares al CMPR es, prioritariamente, que se vean las iniciativas ciudadanas y movimientos sociales que a esas instituciones les corresponde apoyar. Así, la línea comunicativa correcta es que se vean las causas, con su contenido y sus avances, de la ciudadanía que tiene los derechos que dan razón de ser a las instituciones. Si eso se hace con sentido de servicio público, lo normal es que se hable más de la gente que lucha y menos de los hombres y las mujeres que ejercen cargos que existen gracias a esas luchas.

La realpolitik en Colombia tiene varias reglas que van contra este principio. Mantenerte en la rueda supone que se oriente a los responsables de comunicaciones en el cubrimiento de político-servidor. Por eso las redes están llenas de información sobre lo que está pasando #AEstaHora, con las fotos que enfocan a ese político.

Cuando se cumplen los períodos te dicen siempre: “Un político siempre actúa por interés. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso?”. Yo siempre contesto lo mismo: la vida hace lo que le da la gana. Lo fundamental es hacer lo que puedas con compromiso, aunque esta parte de la película sea, para muchos, menos excitante.

*Director del Centro de Memoria, paz y reconciliación de Bogotá.