¿Suspenderán totalmente el cese al fuego con la disidencia de Mordisco? Esto se sabe

El presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante un consejo extraordinario de seguridad en Bogotá (Colombia). Presidencia de Colombia Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro se reunirá con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre los recientes ataques militares perpetrados, según el Ejército, por la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central.

En menos de 12 horas, ese grupo armado con el que el Gobierno tiene un proceso de paz, perpetró dos atentados con explosivos. El jueves en la noche ocurrió la primera explosión con cilindros artesanales que fue dirigida contra el cantón Nápoles de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, donde se ubican las casas fiscales. Además, también se presentó un ataque con la estación de Policía de Cajibío. El segundo atentado se registró en la madrugada del viernes contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí, Valle del Cauca.

Ninguno de los hechos dejó víctimas mortales, pero sí materiales. La Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de $20 millones por información que ayude a capturar a los autores del atentado. Sumado a esto, informaron que todas las capacidades de la Policía y la Fiscalía están enfocadas en encontrar y judicializar a los responsables. Además, para atender a las familias afectadas por los daños se instaló un Puesto de Mando Unificado.

Tras escalada de violencia, el ministro tendrá este encuentro con el presidente en el que, según dijo a varios medios, le llevará una propuesta que varios gobernadores le presentaron a Velásquez en el Consejo de Seguridad que se realizó hace unos días en Neiva para suspender el cese del fuego de manera total con esa disidencias.

“Ese es un tema que tenemos para discutirlo, precisamente con él, hubo una petición explícita en el último Consejo de Seguridad que realizamos en Neiva. Estamos para reunirnos con él, hacer la evaluación y, como insistimos, esta es una decisión exclusiva del presidente de la República. Nosotros presentamos nuestros análisis y él toma las decisiones correspondientes”, dijo Velásquez.

En esas declaraciones, el ministro también afirmó que no hay condiciones para restablecer el cese al fuego regional suspendido con el Estado Mayor Central el pasado 17 de marzo en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tras un ataque contra una comunidad indígena en Toribío. “Las disidencias desde hace varios meses han dado claras muestras de no estar dispuestos a cumplir las obligaciones que impone el cese (...) Por no hay ninguna condición para el restablecimiento del cese”, dijo.

Esta reunión entre Petro y el ministro Velásquez se da al tiempo que las delegaciones del Gobierno y del Estado Mayor Central (EMC) realizan reunión extraordinaria en San Vicente del Caguán, Caquetá, que busca ante todo tomarle el pulso a la mesa de diálogos que ha pasado por tres de las semanas más difíciles de ese proceso.

Este encuentro, que empezó el jueves, es el primero tras la suspensión regional del cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y después del duro rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, comandante de ese grupo armado, una subida de tono que hasta hoy tiene en vilo la continuidad de la mesa de negociación.

La reunión viene antecedida por un desafiante anuncio hecho hace unos días por parte de esa disidencia sobre la creación de un nuevo bloque central dentro de su estructura militar que, según el grupo, tendrá operaciones en Huila, Tolima, Quindío y Valle del Cauca.