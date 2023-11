Disidencias sembraron 17 minas en colegio de El Plateado; Ejército permanecerá

Según el Ejército, las disidencias de las FARC instrumentalizan a la población civil para impedir las acciones militares en la zona. Foto: Ejército Nacional

El control del corregimiento de El Plateado -el corazón del cañón del Micay y uno de los principales enclaves cocaleros del país- sigue siendo el punto central de discordia entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco.

El domingo, horas después de la retención de casi 200 militares, el EMC suspendió la mesa de diálogos con el Gobierno de forma unilateral (aunque mantuvo vigente el cese al fuego).

En contexto: Disidencia de FARC de Iván Mordisco anuncia que suspende mesa diálogo con Gobierno

En medio de una semana de tensiones entre las partes, en la que se han generado dudas sobre cómo seguirá la presencia de las Fuerzas Militares en esa región, Colombia+20 conversó con el brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, quien dejó en claro que los uniformados seguirán en la zona.

“La operación Trueno continúa. En el cese al fuego no podemos hacer operativos ofensivos, pero sí de estabilidad y control, y vamos a mantenerlo. Para el Ejército no hay zonas vedadas”, aseguró el general Mejía.

En otras noticias: ELN dice que es falso que se esté pidiendo dinero por la libertad de padre de Luis Díaz

El alto oficial aseguró que los uniformados deben volver al casco urbano a realizar labores de infraestructura, pero también para desactivar al menos 17 minas antipersonales o artefactos explosivos que el EMC habría instalado en un colegio de El Plateado.

“Hay total respaldo del ministro de Defensa”

Mejía también se refirió al supuesto malestar de algunos militares con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el manejo que se le está dando a la situación en El Plateado.

Puede leer: Crisis de la “paz total”: ¿qué es lo que está pasando con la disidencia de Mordisco?

Es totalmente falso. Por el contrario, si alguien ha recibido apoyo somos nosotros, que estamos en la zona. Nadie me ha dicho que me salga o no haga operaciones”, dijo el líder del Comando Específico del Cauca del Ejército.

Ejército niega supuesto documento en el que se acordó salida de El Plateado

Este miércoles surgió una controversia luego de que ‘Sebastián’, uno de los voceros del frente Carlos Patiño del EMC -la unidad que hace presencia en El Plateado-, aseguró que hubo un acuerdo para que el Ejército entrara al corregimiento el 27 de octubre para hacer presencia en las elecciones regionales, pero que luego se retiraría al término de la jornada de votaciones.

Esa información no fue confirmada ni por el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Camilo González Posso, ni por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Lea también: Así es la guerra en Cauca, entre ataques de disidencia de FARC y diálogos de paz

Al respecto, el general Mejía aseguró que desde el Ejército no se tuvo conocimiento de ningún documento ni compromiso de ese tipo. “No sabemos de ningún documento. Salimos del casco urbano porque es misión de la Policía estar allí, pero nos mantenemos a las afueras”.

Según conoció este diario, el objetivo del EMC sería que los militares abandonen el cañón del Micay para volver a retomar la dinámica de producción y transporte de cocaína en esta zona, donde se cultiva más del 70% de la coca del Cauca.

Como ha reportado Colombia+20, desde hace varios años que El Plateado pasó a ser el corazón de poder de la región. Ha crecido tanto, que es al menos dos veces más grande que el centro urbano principal de Argelia, e incluso lo supera en población. Tiene vías de cinco metros de ancho, más de 20 hoteles, seis bombas de gasolina y más de 50 cantinas. Allí llegan raspachines de coca de varios municipios.

En contexto: Así es la guerra en el Cañón del Micay

En ese punto y en todo el cañón, el frente Carlos Patiño cobra extorsiones por cualquier tipo de transacción que se haga, y la población se enfrenta a amenazas e instrumentalización por parte del grupo.

“Han visto radicalmente afectada su economía desde que el Ejército hace presencia acá, porque ya no van los comerciantes y narcotraficantes mexicanos y españoles que llegaban cada fin de semana a El Plateado a hacer sus transacciones comerciales. Esta zona es el Wall Street de las economías ilegales, no solo el narcotráfico, sino también la minería ilegal. Es nuestra obligación constitucional permanecer en el territorio”, concluyó el general Mejía.