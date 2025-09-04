ELN se atribuyó ataque a helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos

Bombardeo a ELN Foto: Bombardeo a ELN - AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El atentado a un helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos dio un nuevo giro luego de que se conociera un video del ELN en el que se atribuyen el hecho violento como una de sus “victorias” del mes de agosto.

Así se escucha en un fragmento del video en el que una guerrillera asegura que el atentado en la vereda Los Toros de ese municipio antioqueño fue responsabilidad del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’.

El pasado 21 de agosto un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en Amalfi, Antioquia, en la vereda Los Toros que limita con Anorí. En el ataque murieron 13 policías que cumplían operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos.

En un primer momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló al Clan del Golfo como responsable. Sin embargo, horas más tarde, se confirmó que había sido una acción del frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente, disidencia al mando de Calarcá, y con quien Petro tiene hoy un proceso de paz cuya mesa se reactivó hace un mes.

Lea también: Disidencia de Calarcá pide que las comunidades se sienten en la mesa de diálogo

Desde el territorio, una lideresa de la región describió a este diario el trasfondo de la violencia en ese municipio del nordeste antioqueño: “En el territorio han cogido fuerza grupos como el Clan del Golfo y las disidencias FARC del Frente 36. Como el Clan del Golfo ha entrado al territorio, la disidencia no se deja quitar el territorio, como lo llaman ellos, porque hay un tema de minería y un tema de coca. Ha habido enfrentamientos y es la población la que queda en el medio”.

Además contó que, en los días previos, la comunidad había visto a tropas en labores de erradicación de coca. “El helicóptero los bajaba y los recogía. La gente decía que se veían muy confiados arrancando coca. Luego se trasladaron a Los Toros arrancando la coca y luego se hizo esa detonación. Debido a que estaban haciendo eso, ellos se sentían muy seguros, y les hicieron eso con un dron. Después de la caída del helicóptero se escuchaban las ráfagas de fusil”, dijo.

El jefe disidente aseguró a este diario que lo ocurrido no fue un ataque planeado, sino un episodio derivado de combates entre sus hombres y el Clan del Golfo en la zona, justo cuando el helicóptero de la Policía descendía en una operación de erradicación de cultivos de uso ilícito.

Le puede interesar: El dolor tras la tragedia en Amalfi: hablan los familiares de los policías

Frente a ese hecho, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, entregó declaraciones a varios medios detallando que ese frente de la disidencia debería salir de la mesa de diálogo que adelanta el gobierno con el EMBF a raíz del ataque. Sin embargo, Calarcá reiteró su versión.

“Nosotros asumimos la responsabilidad y así se lo dijimos al gobierno. Allá hay enfrentamientos con los grupos paramilitares y las FARC. En ese momento, se estaba desarrollando un operativo de erradicación de hoja de coca. los guerrilleros estaban en el puesto y el helicóptero pasó, le dispararon, lo averiaron y posteriormente aterrizó sobre un campo minado y ellos lo detonaron. Aquí no hay qué reclamar porque el presidente y el ministro de Defensa ha dicho que con nosotros no hay cese al fuego. Incluso hace poco dijeron que se podía bombardear a nuestras estructuras”, dijo el jefe disidente a Colombia+20.

Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que se trata de una alianza entre ELN y la disidencia de Calarcá en medio de la paz total.

“Las pruebas no mienten y están en poder de los investigadores: disidencias FARC de Calarcá fueron los responsables del asesinato de 13 Policías en Amalfi y el derribamiento de un helicóptero BlackHawk. Esta alianza entre bandidos se da para cuidar su permanencia en la farsa de la paz total. Le hacen el “mandado” a Calarcá para que siga en la mesa con el Gobierno”, señaló el gobernador.

Sin embargo, un día después del ataque, la delegación de Gobierno en esa mesa de diálogo se reunió con la disidencia de Calarcá en un masivo evento en los Llanos del Yarí. Calarcá Córdoba, confirmó que el evento se estaba realizando con la participación de varios delegados de gobierno, en cabeza de Gloria Quiceno, jefa del equipo negociador, y que al finalizar se realizaría el séptimo ciclo de la mesa, después de varios meses de inactividad de ese espacio de diálogo. El gobierno desmentiría después esta versión y aclararía que se trataba de una reunión preparatoria para el próximo ciclo que se realizará a finales de este mes.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com;pmesa@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.