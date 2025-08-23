El dolor tras la tragedia en Amalfi: hablan los familiares de los policías

Estos son los 12 soldados muertos en el ataque
Foto: Policía
“Desde hace meses hemos planteado que el nordeste y el Bajo Cauca podrían convertirse en un nuevo Catatumbo y la gobernación no le está prestando suficiente atención”, advirtió Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). La alerta la hizo este líder social en diálogo con El Espectador, un día después del ataque a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el que murieron 13 uniformados. Uno de los hechos más violentos en contra de la institución en los últimos tiempos y que es...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
