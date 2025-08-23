No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
El dolor tras la tragedia en Amalfi: hablan los familiares de los policías

El ataque a un helicóptero en Amalfi no fue un hecho aislado, sino la confirmación de un conflicto que está creciendo desde hace años en el nordeste antioqueño. En el hecho resultaron muertos 13 policías y estas son algunas de sus historias.

Paulina Mesa Loaiza y Valentina Gutiérrez Restrepo
23 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Estos son los 12 soldados muertos en el ataque
Foto: Policía

“Desde hace meses hemos planteado que el nordeste y el Bajo Cauca podrían convertirse en un nuevo Catatumbo y la gobernación no le está prestando suficiente atención”, advirtió Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). La alerta la hizo este líder social en diálogo con El Espectador, un día después del ataque a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el que murieron 13 uniformados. Uno de los hechos más violentos en contra de la institución en los últimos tiempos y que es...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

micorriza(d243q)Hace 59 minutos
"Necesitan los muertos para hacer la guerra, necesitan la guerra para hacer política, necesitan la política para perpetuar su impunidad" Jaime Garzón
