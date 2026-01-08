Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Conflicto

Comisión Humanitaria del Catatumbo constató graves afectaciones en El Tarra y Tibú

La Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Iglesia católica visitaron el territorio para verificar la situación de derechos humanos de la población que ha quedado en medio del fuego cruzado entre el ELN y el frente 33. Estas son las preocupaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
08 de enero de 2026 - 11:48 p. m.
La defensora del pueblo, Iris Marín, estuvo en Tibú y El Tarra junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo.
La defensora del pueblo, Iris Marín, estuvo en Tibú y El Tarra junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo.
Foto: Defensoría del Pueblo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La guerra en el Catatumbo sigue recrudeciéndose: graves afectaciones a la población civil, destrucción de bienes y desplazamiento masivo en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Así lo constató la Comisión Humanitaria del Catatumbo, conformada por la Defensoría del Pueblo -en cabeza de Iris Marín- la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Iglesia católica, que este 6 y 7 de enero recorrió Versalles y Pacelli, en zona rural de Tibú, y Filo Gringo, en El Tarra.

Vínculos relacionados

Petro sobre el ELN: “Hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela”
El año electoral en Colombia arranca en medio de la violencia: tres masacres en seis días
Guerra en Catatumbo entre el ELN y el frente 33 deja 500 desplazados en cinco días
Captura de Maduro sacude frontera con Venezuela y redibujaría papel del ELN en la guerra

Según compartió la Defensoría tras el primer día de recorrido, la visita tenía como objetivo “verificar la situación de derechos humanos de sus habitantes, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso y la entrega de ayuda humanitaria de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el ICBF”.

En corregimientos como Filo Gringo -controlado por el ELN y escenario de una contraofensiva del frente 33-, la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. La Defensoría indicó que este territorio “está en gran parte deshabitado como consecuencia de los enfrentamientos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo”.

La comisión también visitó la cabecera urbana de El Tarra y varios albergues donde se han refugiado las familias desplazadas. Muchas de ellas ya habían regresado a sus tierras después de la crisis humanitaria desatada hace un año. El recrudecimiento del conflicto las deja, entonces, en una situación de doble desplazamiento.

“Hacemos un llamado al Estado para que adopte las medidas de protección y atención a las comunidades para la garantía de sus derechos y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”, escribió la Defensoría en su cuenta de X, tras la visita.

Alerta de la ONU sobre El Tarra

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha señalado un deterioro progresivo de la situación humanitaria en El Tarra desde finales de noviembre.

En una alerta emitida este 6 de enero, el organismo alerta que la violencia ha obligado a más de 65 familias (800 personas) de Filo Girngo a desplazarse forzadamente y al menos 230 hogares han quedado confinados.

Entre los casos reportados, se incluyen familias que dejaron sus veredas y se refugiaron en la cabecera municipal o en albergues como el Club Los Cacaos, mientras otras permanecen atrapadas en sus territorios sin acceso a asistencia humanitaria.

“Frente a esta situación, se han elevado solicitudes formales para la habilitación de un corredor humanitario que permita la evacuación segura de las familias y la atención de personas heridas, teniendo en cuenta que la misión médica no cuenta actualmente con garantías de seguridad para ingresar a la zona, lo que evidencia un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad”, escribieron en la alerta.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Catatumbo

Defensoría de Pueblo

ELN

Frente 33

ONU

Tibú

El Tarra

Filo Gringo

Desplazamiento forzado

Confinamiento

Comisión Humanitaria

Iris Marín

Noticias Colombia Hoy

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.