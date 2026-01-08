Comisión Humanitaria del Catatumbo constató graves afectaciones en El Tarra y Tibú

La defensora del pueblo, Iris Marín, estuvo en Tibú y El Tarra junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo. Foto: Defensoría del Pueblo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La guerra en el Catatumbo sigue recrudeciéndose: graves afectaciones a la población civil, destrucción de bienes y desplazamiento masivo en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Así lo constató la Comisión Humanitaria del Catatumbo, conformada por la Defensoría del Pueblo -en cabeza de Iris Marín- la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Iglesia católica, que este 6 y 7 de enero recorrió Versalles y Pacelli, en zona rural de Tibú, y Filo Gringo, en El Tarra.

Según compartió la Defensoría tras el primer día de recorrido, la visita tenía como objetivo “verificar la situación de derechos humanos de sus habitantes, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso y la entrega de ayuda humanitaria de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el ICBF”.

La defensora del pueblo @marniris junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo visitó los municipios de Versalles y Pacelli, en zona rural de Tibú, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de sus habitantes, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso y… pic.twitter.com/Wr04tgaiHk — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 7, 2026

En corregimientos como Filo Gringo -controlado por el ELN y escenario de una contraofensiva del frente 33-, la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. La Defensoría indicó que este territorio “está en gran parte deshabitado como consecuencia de los enfrentamientos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo”.

La comisión también visitó la cabecera urbana de El Tarra y varios albergues donde se han refugiado las familias desplazadas. Muchas de ellas ya habían regresado a sus tierras después de la crisis humanitaria desatada hace un año. El recrudecimiento del conflicto las deja, entonces, en una situación de doble desplazamiento.

“Hacemos un llamado al Estado para que adopte las medidas de protección y atención a las comunidades para la garantía de sus derechos y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”, escribió la Defensoría en su cuenta de X, tras la visita.

Alerta de la ONU sobre El Tarra

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha señalado un deterioro progresivo de la situación humanitaria en El Tarra desde finales de noviembre.

En una alerta emitida este 6 de enero, el organismo alerta que la violencia ha obligado a más de 65 familias (800 personas) de Filo Girngo a desplazarse forzadamente y al menos 230 hogares han quedado confinados.

Entre los casos reportados, se incluyen familias que dejaron sus veredas y se refugiaron en la cabecera municipal o en albergues como el Club Los Cacaos, mientras otras permanecen atrapadas en sus territorios sin acceso a asistencia humanitaria.

“Frente a esta situación, se han elevado solicitudes formales para la habilitación de un corredor humanitario que permita la evacuación segura de las familias y la atención de personas heridas, teniendo en cuenta que la misión médica no cuenta actualmente con garantías de seguridad para ingresar a la zona, lo que evidencia un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad”, escribieron en la alerta.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.