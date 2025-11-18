Iván Mordisco reaparece en video tras bombardeos del Gobierno Petro en Arauca y Guaviare

Mordisco durante un encuentro en San Vicente del Caguán el 16 de abril de 2023. JOAQUIN SARMIENTO / AFP Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

En un video difundido este martes Iván Mordisco, jefe de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), reapareció públicamente para lanzar una dura ofensiva discursiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y justificar la permanencia de su organización en armas.

El mensaje ocurre tras los recientes bombardeos de la Fuerza Pública en Guaviare, Arauca y Amazonas, operaciones que el Gobierno presentó como golpes contra estructuras del EMC y en la que murieron 19 personas, entre ellas siete menores de edad.

En la grabación, Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, señala que los bombardeos recientes en la Amazonía y en zonas de frontera obedecen a “complacencia con los Estados Unidos” y acusa al Gobierno de utilizar el argumento del narcotráfico para legitimar acciones militares contra comunidades y combatientes. De hecho, también se refiere a la muerte de 15 menores de edad en los últimos bombardeos -una cifra entregada el lunes por el Instituto de Medicina Legal-.

Su discurso incluye la afirmación no verificada de que estas operaciones habrían ocurrido en el parque Chiribiquete y Cahuinarí. Mordisco también advierte que la organización podría emprender “juicios revolucionarios” contra responsables de lo que denomina agresiones contra el pueblo.

“Las FARC- EP juiciosamente evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados”, sentencia Mordisco.

En su mensaje, el jefe del EMC también lo que parece ser una advertencia sobre las elecciones del 2026.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, indicó.

El video cierra enviando un mensaje a las familias de los combatientes muertos en recientes operaciones militares, a quienes presenta como “jóvenes que han ofrendado la vida por millones de colombianos”.

De acuerdo con la Defensoría, 162 casos de reclutamiento se han presentado en Colombia durante 2025. El Estado Mayor Central, la disidencia de Iván Mordisco y contra la que el Gobierno ha hecho al menos 11 bombardeos, concentra el 40 % de los casos registrados, según esa entidad. Con esta estructura el Gobierno no sostiene hoy una mesa de negociación.

Sobre los niños, niñas y adolescentes que murieron en el operativo del pasado 10 de noviembre en Guaviare, el presidente Petro aseguró que todos eran “víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales” y señaló a Iván Mordisco como responsable de estos crímenes.

“Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra”, aseguró el mandatario.

La aparición de Mordisco se da en medio de un escalamiento del conflicto en zonas donde el EMC mantiene dominio territorial y mientras el Gobierno insiste en que las operaciones militares buscan frenar el avance de economías ilegales y proteger a las comunidades. Su reaparición pública confirma que, pese a los golpes recientes, el jefe disidente sigue intentando marcar agenda política en un año preelectoral atravesado por la persistencia de la violencia.

