CICR recortará cerca de 120 puestos en Colombia y cerrará las oficinas de Apartadó y Pasto

Así lo anunció el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a través de un comunicado, en el que afirmó que la decisión se debió a la “disminución global de los recursos disponibles”.

Redacción Colombia +20
18 de noviembre de 2025 - 08:16 p. m.
El jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Patrick Hamilton, habla durante la presentación en Bogotá del informe Retos Humanitarios 2025. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció este martes a través de un comunicado que recortará en un 30 % su presupuesto en Colombia para 2026. “Esta situación obliga a la organización a cerrar algunas de sus estructuras, reenfocar actividades y disminuir su personal en el país”, dice el texto.

De acuerdo con lo que se ha anunciado, en los próximos meses el CICR cerrará las oficinas de Apartadó y Pasto. También se cerrará la subdelegación de Bucaramanga y sus funciones se coordinarán desde Cúcuta. Lo mismo ocurrirá con la subdelegación de Cali que se cerrará y se establecerá una nueva en Popayán, “desde donde se orientará su acción humanitaria en el suroccidente del país”, dice el Comité.

La reducción afectará uno 120 posiciones laborales. “El CICR lamenta profundamente el impacto que esto genera en el personal que resulta afectado, y expresa su más sincero reconocimiento a los colegas que, con compromiso, entrega y cariño, han contribuido durante años a su misión humanitaria”, dice el comunicado.

Así mismo se informó que la delegación del CICR en Colombia asumirá también un carácter regional. “Esto significa que, además de sus actividades en el país, tendrá a su cargo y supervisión la oficina del CICR en Lima (Perú) y las actividades desarrolladas en Ecuador y Bolivia”, dice el Comité.

Esta decisión, dice el CICR, es la consecuencia de la “disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria”. El Comité también indica que esta reducción se da en un contexto especialmente complejo para el país.

“Mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria. Por esta razón, aunque no ha sido una decisión fácil, el CICR ve necesario reorientar sus operaciones para garantizar la continuidad efectiva y la sostenibilidad de su labor en el país con los limitados medios actuales”, aseguró.

El Comité dice que es “consciente” de las implicaciones que tendrá con las comunidades, pero afirma que mantiene “su firme compromiso de permanecer cerca de las personas afectadas por los conflictos armados, trabajando para aliviar su sufrimiento y proteger su vida y su dignidad”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

