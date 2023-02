Excomisionado de la Verdad Leyner Palacios denuncia nuevas amenazas en su contra

Leyner Palacios trabajó como uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad, donde ayudó a construir el informe étnico. Foto: Isabel Valdés / JEP

Este domingo 19 de febrero el líder social Leyner Palacios denunció en su cuenta de Twitter que está siendo objeto de amenazas y se va a “esconder” debido al temor que le provocan. Palacios no precisó quiénes eran los autores de dichas intimidaciones, ni en qué contexto habían ocurrido. En su mensaje etiquetó a otras cuentas de esa red social que corresponden a la de la vicepresidenta Francia Márquez, la oficina de la ONU para los derechos humanos y la de Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia.

“Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”, manifestó el líder social. Hasta el momento, Palacios sólo ha dado declaraciones a la cadena radial Caracol, donde dijo que le habían dado 12 horas para salir del departamento del Chocó, agregando que también había sido amenazada una de sus dos hijas.

En enero del año 2020 también se había dado una situación similar cuando Palacios encabezó las denuncias por el reacomodo paramilitar que copó el río Atrato en el Chocó. A través de una llamada telefónica que ocurrió cuando Palacios se disponía a viajar a Bojayá, su municipio natal, fue amenazado de muerte y tuvo que abandonar el departamento, en ese momento las intimidaciones se atribuyeron a las Agc o Clan del Golfo. Apenas dos meses después uno de sus escoltas fue asesinado en Cali durante un ataque sicarial.

Un líder social de amplia trayectoria

Leyner Palacios nació en Pogue, un pequeño caserío del río Bojayá, en el departamento del Chocó. Su liderazgo social comenzó desde muy joven cuando era motorista de la diócesis y acompañaba a los misioneros de comunidad en comunidad, encabezados por el sacerdote Jorge Luis Mazo, quien fuera asesinado por órdenes del paramilitar Carlos Castaño.

Palacios jugó un importante rol dentro de su comunidad después de la llamada masacre de Bojayá, cuando las Farc lanzaron un cilindro bomba dentro de la iglesia del pueblo el 2 de mayo de 2002 matando a un centenar de personas y dejando casi doscientas heridas. Como sobreviviente Leyner lideró la lucha de esas víctimas por lograr verdad, justicia y reparación después del desplazamiento masivo de su comunidad.

En años recientes Palacios se destacó por su participación dentro de la Comisión de la Verdad, en donde tuvo la tarea de construir un informe que diera cuenta de las afectaciones que el conflicto armado le dejó a los pueblos étnicos. Esta labor la llevó a cabo junto a la comisionada Patricia Tobón Yagarí.

Leyner Palacios además fue ganador del premio al pluralismo global en 2017 y del premio nacional de derechos humanos en 2020.