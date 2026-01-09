Autoridades se pronuncian sobre propuesta de Mordisco de “cumbre guerrillera”

Mordisco es el jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central. Foto: (EPA) EFE - Ernesto Guzmán

Este viernes, tras conocerse un video en el que Iván Mordisco –jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central que rompió la negociación de paz con el Gobierno Petro– se pronunció sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se trata de una respuesta desesperada.

“Cuando uno observa ese video y escucha lo que habla el narcotraficante, tal vez más peligroso que tenemos en el suroriente del país, uno encuentra en esas palabras amenazantes contra Colombia un criminal muy afectado. El desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico”, dijo Sánchez en entrevista con la W radio.

En su pronunciamiento, Mordisco señaló que la intervención militar estadounidense en Venezuela representa una amenaza a la soberanía y pidió al ELN, al EPL, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano “dejar sus diferencias a un lado” y unirse contra el “enemigo en común”.

Ante esa propuesta, el ministro Sánchez señaló que este 9 de enero se reunirá, a través de una videoconferencia, con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para abordar ese tema. También dijo que en los próximos días espera concretar un encuentro directo con autoridades estadounidenses para avanzar en esa coordinación.

Entre los objetivos está que tanto el ELN, que opera en la frontera, como la estructura de Mordisco, con presencia en Amazonas, Cauca y Nariño, “sean declarados como objetivos comunes de alto valor”.

Esto permitiría utilizar, dentro de los acuerdos de cooperación y bajo la orientación del presidente Gustavo Petro, “todas las capacidades tecnológicas que ellos nos puedan dar”, añadió a la W.

Petro endureció su discurso frente al ELN

Este 7 de enero, durante su intervención en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la llamada con el presidente Donald Trump, realizada en medio de un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas marcado por la situación en Venezuela.

El mandatario colombiano dijo que le expresó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela” y que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos, 200 del Catatumbo colombiano”.

Ese mensaje fue confirmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X. “Otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones en contra del ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”, escribió.

Este 9 de enero, el ELN confirmó el secuestro de cinco polícias en Catatumbo.

