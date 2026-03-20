ONU, Defensoría y OEA responden y toman medidas ante bloqueo humanitario de Iván Mordisco

Iván Mordisco tiene una orden de captura por el genocidio del pueblo Nasa. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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El anuncio de Iván Mordisco no fue uno más. La decisión de cerrar el paso a organismos humanitarios marcó un nuevo punto en el endurecimiento de su postura y encendió alertas sobre la protección de la población civil, el acceso a ayuda humanitaria y el monitoreo de violaciones de derechos humanos en zonas bajo su control.

El 18 de marzo, el Estado Mayor Central (EMC), la estructura que comanda, anunció que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas bajo su control.

Las reacciones no han dejado de llegar desde entonces. Este jueves 19 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el anuncio. Según Marín, impedir la presencia de estos organismos bloquea el monitoreo de riesgos y deja a las comunidades sin acompañamiento. “En la práctica termina castigando a las comunidades”, advirtió.

La funcionaria también señaló que la decisión “vulnera el Derecho Internacional Humanitario”, al limitar la labor de protección de la población civil y agravar su situación de vulnerabilidad. Además, alertó que restringir o condicionar el ingreso de organismos humanitarios impide identificar riesgos en los territorios y limita el acceso a la atención para las comunidades.

El pronunciamiento del Estado Mayor Central había hecho -además-, sin presentar pruebas, señalamientos contra esta entidad. En el comunicado, la disidencia aseguró que la Defensoría ha emitido alertas tempranas “manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial”, y la acusó de contribuir a la “justificación de operativos militares”.

Ante esa acusación, Marín insistió en que las gestiones de la Defensoría son “imparciales, independientes y autónomas” y están orientadas a la protección de los derechos humanos en medio del conflicto.

“Nos preocupa que el intento de deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de nuestros funcionarios, funcionarias y colaboradores, quienes incluso en contextos adversos desarrollan un trabajo técnico, humano, riguroso, orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana”, dijo la defensora.

La Defensora del Pueblo, @MarnIris, lamenta el anuncio de las disidencias del autodenominado EMC de restringir el acceso de la institución y de otros organismos humanitarios a las zonas bajo su influencia.



Impedir la presencia de organismos humanitarios limita el monitoreo de… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 19, 2026

La reunión impulsada por el Ministerio del Interior para atender a las alertas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció. Este 19 de marzo señaló que a la Defensoría, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y al la MAPP/OEA “el Gobierno nacional siempre las ha respaldado en su importante labor que han hecho en el país y daremos las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones”.

Rechazamos que las disidencias de las Farc estén limitando el trabajo de la @MisionONUCol, la @MAPPOEA y la @DefensoriaCol en las regiones.



A estas tres instituciones el Gobierno nacional siempre las ha respaldado en su importante labor que han hecho en el país y daremos las… — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 19, 2026

Además anunció que se adelantaría una reunión para tomar “las medidas necesarias frente a estos hechos”.

El encuentro se llevó a cabo este mismo jueves con la participación de delegados de las organizaciones y del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.

Lea aquí: Gobierno le garantizará a Defensoría su labor tras amenazas de “Mordisco”: ¿qué dijo?

Durante la reunión, el funcionario hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que faciliten el tránsito de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y agregó que “el Gobierno nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país”.

Las reacciones de los organismos internacionales señalados por Mordisco

Horas antes de que se realizara la reunión, tanto la MAPP/OEA como la ONU se habían pronunciado.

“Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, señaló la MAPP/OEA y defendió la gestión que ha tenido en los territorios durante 22 años.

Aunque la Misión de Verificación de la ONU en Colombia no se ha pronunciado directamente, dos instancias de las Naciones Unidas sí lo hiceron.

La primera en emitir un comunciado fue la Coordinadora Residente y Coordinadora Humanitaria. “Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna”, escribió.

Horas después, ONU Derechos Humanos también se refirió a las restricciones que anunció Mordisco. La oficina expresó su preocupación y reiteró su exhortación a todos los grupos armados iliegales “a respetar las obligaciones derivadas del #DIH, lo que incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado”.

1/En marco de nuestro mandato, y en seguimiento a un pronunciamiento realizado ayer por el EMC, desde ONU Derechos Humanos expresamos profunda preocupación por las posibles consecuencias que se derivarían para la población de una restricción del acceso de la @DefensoriaCol… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 19, 2026

¿Cómo ha sido el actuar de Iván Mordisco?

Iván Mordisco fue el primer jefe disidente de las FARC. Su ruptura con la antigua guerrilla ocurrió incluso antes de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016.

El 6 de julio de ese mismo año, siendo comandante del frente primero Armando Ríos, anunció mediante un comunicado que no se desmovilizaría y que continuaría en armas. “Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo; independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera”, afirmó entonces. Ese tono anticipaba lo que sería su actuar en los próximos años.

Con más de tres décadas en la guerra, Mordisco se formó dentro de las FARC en el sur del país, especialmente en Guaviare y Vaupés. Según la organización InSight Crime, se especializó como francotirador y explosivista.

“El auge de Mordisco comenzó en 2008, cuando se desempeñó temporalmente como comandante del Frente 1 debido a la captura del entonces comandante Gerardo Aguilar, alias “César”. En 2009, Marco Fidel Suárez, alias “Kokoriko”, tomó el control del Frente, e Iván Mordisco se convirtió en jefe de la compañía de Orden Público del Frente 1 en Guaviare y Vaupés“, se lee en el portal de InSight Crime.

En 2022, el gobierno de Iván Duque lo declaró muerto, pero meses después reapareció en un video en el que manifestó su disposición a dialogar con la política de la paz total del presidente Gustavo Petro.

Aunque el Ejecutivo respondió e instaló una mesa de negociación con el grupo, los ataques contra la población civil no cesaron. El proceso se rompió tras una escalada de violencia, incluido el ataque del 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca), en el que fue asesinada la lideresa indígena Carmelina Yule Paví.

La decisión del Gobierno Petro también evidenció divisiones internas en el Estado Mayor Central. La discusión sobre si continuar o abandonar el proceso ante el levantamiento el cese al fuego fracturó al grupo: Mordisco quería levantar la mesa; Calarcá Córdoba, quedarse. Desde entonces hubo dos disidencias que hoy se enfrentan.

En contexto: Así nació el grupo que se separó de Mordisco y que ahora negocia la paz con Petro

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en su contra por el delito de genocidio contra el pueblo indígena nasa, en el norte del Cauca, territorio que se ha convertido en uno de sus principales bastiones.

La disidencia de Mordisco ha sido señalado como responsable de múltiples ataques armados, en otros territorios como Valle del Cauca y Nariño, regiones donde mantiene fuerte presencia y control de economías ilegales como el narcotráfico.

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