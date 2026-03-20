Gobierno le garantizará a Defensoría su labor tras amenazas de “Mordisco”: ¿qué dijo?

Ministro del Interior, Armando Benedetti, en reuniones en la sede de su cartera en La Giralda. Foto: Archivo Particular

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El Ministerio del Interior se pronunció sobre las restricciones impuestas por las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” para la circulación del ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA) a las zonas donde tiene presencia este grupo armado.

Armando Benedetti, director de la cartera del Interior, rechazó esta amenaza y aseguró que se les brindarán las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones. En medio de esto, hizo un llamado a estas instituciones a una reunión el día de ayer 19 de marzo en la sede del Ministerio de La Giralda.

Rechazamos que las disidencias de las Farc estén limitando el trabajo de la @MisionONUCol, la @MAPPOEA y la @DefensoriaCol en las regiones.



A estas tres instituciones el Gobierno nacional siempre las ha respaldado en su importante labor que han hecho en el país y daremos las… — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 19, 2026

En la reunión estuvieron presentes delegados de las organizaciones junto al viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón. En ella, el funcionario hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que permitan el tránsito de las instituciones garantes de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Rondón aseguró que estas instituciones son neutrales, por lo que no pueden recibir apoyo directo de la Fuerza Pública; pero esta cartera espera garantizar la libre movilidad en el territorio para sus delegados. El viceministro agregó que “el Gobierno nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país”.

A su vez, anunciaron otra reunión para este viernes en la tarde para evaluar las acciones adelantadas por el Ministerio del Interior.

Las medidas ocurren después de un comunicado firmado el 18 de marzo por parte del llamado “Estado Mayor Central” en las disidencias de las Farc que comanda alias “Iván Mordisco”, quien prohibió el ingreso de estas organizaciones debido “a graves violaciones de confianza y neutralidad”, señala el documento. También acusaron sin evidencias a estos entes de compartir información de sus misiones con las Fuerzas Militares para hacer operaciones en su contra.

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En su misiva, el grupo terrorista cuestionó el rol de la Defensoría del Pueblo, a la que acusa de emitir “alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial”, y de contribuir a “la justificación de los operativos militares”.

Por ahora, anunciaron que solo dejarán ingresar al terreno al Comité Internacional de la Cruz Roja. Mientras el Gobierno adelanta acciones para garantizar las labores de las demás instituciones en los territorios donde este grupo armado tiene presencia en el país.

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