Los reparos sobre cese al fuego antes de instalar mesa con disidencias de Mordisco

Junto a Mordisco estuvieron otros jefes de esa guerrilla como Alexander Díaz Mendoza cuyo nombre de guerra es Calarcá Córdoba.

Una serie de reparos sobre el cese al fuego con la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central han sido la antesala de la instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y ese grupo, que está programada para el próximo domingo 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con un comunicado de ese guerrilla, al mando de Iván Mordisco, el Gobierno habría hecho modificaciones al documento del cese al fuego de 10 meses que fue anunciado hace unos días y que empezaría también el 8 de octubre hasta el 8 de agosto de 2024.

“Les informamos que el gobierno nacional, de nuevo, cambia el documento de acuerdo de cese al fuego y adiciona elementos jamás dialogados”, dice el comunicado.

El hecho ha dejado dudas sobre si la instalación de la mesa de diálogo podría ser pospuesta, pero por ahora, el acto sigue en pie. De hecho, los delegados del Gobierno tomaron un vuelo la mañana de este viernes con destino a Cúcuta y, según supo este diario, llegarán en helicóptero a Tibú en las próximas horas.

Por ahora, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el comunicado de las disidencias.

La disidencia también afirmó que el Gobierno incorporó dentro del documento del cese al fuego un punto sobre la georreferenciación (ubicación de las unidades y frentes de esa guerrilla) y que debe eliminarse porque, dice ese grupo, “se acordó discutirlo en la mesa de diálogo”.

“El documento del gobierno llega luego de la firma de Playa Rica, contiene resaltados en amarillos que tardarían varios días, probablemente hasta semanas para concretarlo, lo que deja en duda la realización de la instalación de la mesa el 8 de octubre, porque en lo acordado en Playa Rica es que para el día de la instalación de la Mesa debe estar el decreto de cese al fuego”, dice el comunicado.

En la cuenta de esa disidencia en X (antes Twitter), Iván Mordisco también se pronunció sobre el tema. “Sin decreto de cese al fuego no hay instalacion de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado”, dijo en respuesta a un trino del expresidente Ernesto Samper en el que pedía al presidente Gustavo Petro “debería decretar ya el cese al fuego (…) Dilatar el cese es mantener abiertas las puertas para que el conflicto siga cobrando víctimas inocentes de acciones inhumanitarias en las zonas de guerra”.

En el comunicado, esa disidencia -conformada por al menos 3.200 hombres, la mayoría de los cuales no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016- también se refirieron a las operaciones que las Fuerzas Militares adelantan en varias zonas del país, especialmente en el cañón de Micay, donde opera el grupo armado.

“En reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto que nuestras buena voluntad son respondidas con agresiones militares que continuamente son infructuosas, con bajas sensibles en contra de los agresores, pero esas acciones que el presidente admite abiertamente ordenar, humillan a las comunidades”, aseguran en el documento firmado por la subcomisión de ajuste a los protocolos para el cese al fuego del Estado Mayor Central.

En efecto, el pasado martes el presidente Petro envió un duro mensaje a las disidencias desde El Tambo, Cauca, adonde presentó oficialmente su política de drogas- y dijo que no se podían vestir de revolucionarios y ser “traquetos en el alma”.

Además, el mandatario admitió que él es quien ha dado la orden de tomarse El Plateado, zona donde se han dado los más duros enfrentamientos con esa guerrilla en las últimas semanas.

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado. Yo la di, ahí no puede haber confusión. Sinceramente, después de que habían matado a policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma, eso no se permite”, fueron las palabras del primer mandatario.

En las últimas horas se han adelantaron reuniones con los representantes de ambas partes para superar el impasse.