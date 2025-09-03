Este es el plazo de las víctimas de la UP para ser reconocidas por la Corte IDH

Integrantes y víctimas de la Unión Patriótica, en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP) hizo un llamado urgente a las personas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado colombiano, recordándoles que el próximo 18 de septiembre de 2025 vence el plazo máximo para presentar la solicitud de constatación de identidad.

Este trámite es requisito indispensable para acceder a las indemnizaciones ordenadas por el tribunal internacional como parte de la reparación por el exterminio del movimiento político. Una vez vencido el plazo, la Comisión no podrá recibir más solicitudes y quienes no se presenten quedarán excluidos de las medidas de compensación económica.

La constatación de identidad y/o parentesco constituye un paso fundamental dentro de un proceso histórico de reparación que busca resarcir a más de 6.000 personas afectadas por la violencia ejercida contra la UP. Cada resolución emitida por la Comisión garantiza el acceso de las víctimas solicitantes al proceso de indemnización, el cual será ejecutado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Comisión reiteró que amplificar este llamado es esencial para que ningún afectado quede por fuera de esta medida de justicia histórica, que busca reparar, en parte, los daños sufridos por miles de vidas truncadas y proyectos familiares, sociales y políticos interrumpidos.

¿Cuál fue la sentencia de la Corte IDH al Estado colombiano?

En su fallo, notificado el 30 de enero de 2023, el tribunal internacional determinó que más de 6.000 militantes y simpatizantes de la UP fueron víctimas de un plan de violencia que incluyó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, amenazas y torturas, con participación directa de agentes estatales y la aquiescencia de las autoridades frente a la actuación de grupos paramilitares.

La Corte IDH escribió en la sentencia que “pudo comprobar la existencia de un plan de exterminio sistemático de los militantes e integrantes de la UP llevado a cabo por actores estatales y/o terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado”. El fallo describe cómo, después de 1986, cuando la UP participó en sus primeras elecciones, sus líderes más visibles comenzaron a ser asesinados, a la vez que cientos de militantes tuvieron que salir desplazados de sus hogares, a decenas de mujeres las violentaron sexualmente, entre otros vejámenes.

Líderes de la UP como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa o José Antequera Guzmán fueron asesinados en la segunda mitad de la década de 1980. Para 1994, la Unión Patriótica perdió su personería jurídica y no fue sino hasta 2013 que la recuperó. Aunque nunca se disolvió como partido, la persecución y exterminio le quitó el espacio que había logrado ganar como una alternativa política a finales de los 80.

¿Cómo pueden presentar la solicitud de constatación de identidad?

Las víctimas y familiares reconocidos por la Corte IDH pueden verificar si hacen parte de los listados publicados en la página web www.comisionidentificacionup.co. Allí mismo pueden iniciar la solicitud de constatación. También está disponible el correo electrónico radicacion@comisionidentificacionup.co y la atención presencial en la sede de la Comisión, ubicada en Bogotá (Calle 53 N° 13-27, Piso 1).