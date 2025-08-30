Las cifras y los rostros de la desaparición forzada en el país: un flagelo que no termina

Cada 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada. Según la UBPD, en Colombia hay 132.877 personas dadas por desaparecidas hasta el 1 de diciembre de 2016. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el país hay más de 100.000 ausencias. Más de 100.000 familias que a diario viven con un duelo suspendido. Más de 100.000 sillas que se quedaron vacías en las mesas de las casas.

Más de 100.000 hermanos, hermanas, hijos, hijas, padres y madres que no regresaron para celebrar las fiestas de cumpleaños o los bailes de navidad. En el país hay más de 100.000 almas que no volvieron a abrazar ni ser abrazadas.

El flagelo de la desaparición forzada sigue siendo una realidad latente en el país. Cada año esa cifra lamentable se actualiza y se suman más familias a la espera interminable para saber una respuesta de dónde están sus seres que un día se fueron y no regresaron.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) actualizó su Universo de víctimas de desaparición forzada antes del 1 de diciembre en hechos relacionados con el conflicto armado en el país.

Lea también: Así es el manual creado para guiar la búsqueda de verdad y justicia en el conflicto

Después de revisar 21 bases de datos de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para las Víctimas, la UBPD pasó de tener 126.895 a 132.877 personas desaparecidas, es decir que hubo un aumento significativo de solicitud de búsqueda con 5.982 nuevos casos.

A eso se le suma el más reciente reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documenta los casos de desaparición forzada posteriores al Acuerdo de Paz. Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el CICR documentó 2.144 víctimas de desaparición.

Le puede interesar: Tras tensiones, JEP ordena regreso de Unidad de Búsqueda a labores en La Escombrera

Si bien las cifras permiten dimensionar el fenómeno en una mediana escala, pues los datos de desaparición forzada tienen subregistros, las historias permiten dimensionar el dolor.

Colombia+20 se une a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada a través de historias que narran este flagelo y el dolor de sus familias.

En los cementerios del país hay cuerpos plenamente identificados que todavía no han podido encontrar a sus familias. La UBPD hace un llamado para que entreguen información sobre sus seres queridos y sea posible el reencuentro. Esta es la historia de una búsqueda a la inversa.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos en 1982 a manos de agentes del F2 lograron que la Universidad Nacional les otorgara el grado simbólico y honorífico. La ceremonia colectiva fue el 17 de abril.

La familia de James Silva Duque recibió el cuerpo de su ser querido en una entrega digna. La estrategia de búsqueda entre la UBPD y la Corporación Reencuentros, conformada por firmantes del Acuerdo de Paz, permitieron su hallazgo en las montañas de San Juanito, en Villavicencio, Meta.

Manuel Gonçalves fue raptado por los militares en 1976 en Argentina tras el asesinato de sus padres. En el Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada, Manuel recuerda el camino para recuperar su verdadera identidad, su hogar y su historia.

¿Cómo buscar a un desaparecido?

En Colombia existen por lo menos tres entidades oficiales para buscar a un desaparecido: el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación. También existe colectivos de la sociedad civil que apoyan la búsqueda como Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Hasta Encontrarlos y la Fundación Nydia Erika Bautista.

Las familias pueden buscar también en bases de datos de hospitales y Medicina Legal. Además, pueden revisar los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez y hablar con personas que puedan tener información, para dar con quién y dónde la pudieron ver por última vez. Y lo más importante, llevar la denuncia a las autoridades, quiénes deben activar el mecanismo de búsqueda de forma urgente.

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, y dónde están. Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos y a los culpables de su desaparición.

Además de las entidades mencionadas, se puede realizar el reporte en varios lugares, tales como:

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también conocido como Medicina Legal.

Personerías municipales.

Defensoría del Pueblo.

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).

Fiscalía General de la Nación.

Policía Judicial, que incluye el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de la Nación) y la Sijín (Seccional de Investigación Judicial, dependiente de la Policía Nacional de Colombia).

Existe también el reporte en el Sirdec, desde este portal es posible dar seguimiento al proceso en la página de Consultas Públicas sobre Desaparecidos y Cadáveres. Sin embargo, cuando se trata de personas que desaparecieron antes de diciembre de 2016 en el contexto del conflicto armado, será el mecanismo extrajudicial y humanitario de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas el que reciba la información para dar con la persona.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com