“Me hubiera gustado avanzar más con los militares”: De Roux

El sacerdote jesuita Francisco de Roux dice que se quitó un gran peso de encima el día que dejó de ser comisionado de la verdad. Hoy se siente libre y, aunque nunca dejó de dar misa, de impartir sacramentos ni de meditar o de trotar cerca de cinco kilómetros al día, tiene más tiempo para pensar en cómo aportará a la reconciliación del país. Ya no quiere dar más entrevistas a los medios y está viendo si su futuro está en Estados Unidos, donde tiene invitación de dos universidades para dedicarse a la docencia. Esta es una mirada crítica al Informe Final que entregaron el 28 de junio.

¿Cómo se siente ahora que ya no es comisionado?

Me siento contento con el resultado. No es perfecto, pero fue hecho con todo el corazón, con la mayor seriedad posible. Me siento admirado de la calidad de mis compañeros de la Comisión y de la gente con la que trabajamos. Me siento impactado de las víctimas de todos los lados y de la grandeza que hay en los colombianos para enfrentar los dolores, las preguntas y las dificultades. Muy impactado también de los responsables que tuvieron el coraje y la grandeza de aceptar responsabilidades. Confiado en que hay un futuro. Queremos entregarle esperanza al país y la convicción de que Colombia es capaz de recoger su verdad y desde allí construir una alternativa de reconciliación. Que todos comprendamos que si bien nos infringimos dolores unos contra otros es posible reconocerlo y construir juntos.

¿Cómo recibió el país el Informe?

La mayoría de los mensajes que recibimos son de agradecimiento, de aprobación, de esperanza. También recibimos críticas, unas muy valiosas porque son rigurosas, académicas o sociales señalando lo que hay que mejorar, lo que falta o lo que se puede replantear. También recibimos una adversidad política muy fuerte que en ocasiones buscaba destruir a la persona. En general, la recepción ha sido positiva.

¿Qué crítica considera acertada?

Yo hubiera querido conversar más en profundidad con el gran empresariado y crear un ambiente de confianza. No logramos lo que esperábamos. De parte de ellos hay temor a las generalizaciones, a que se afecte su reputación y esto afecte los negocios. Ellos tenían la idea de que estábamos haciendo una tarea de la izquierda que ha cuestionado el capitalismo y ha cuestionado el modelo económico y que teníamos una visión crítica que no comprende el esfuerzo de los empresarios por crear empleo, por sacar adelante el país. De nuestro lado hay poco conocimiento de la cultura empresarial, de las cosas que le importan al empresario y de los riesgos que corrieron en medio de las dificultades del conflicto armado interno.

¿Y con los militares?

Me hubiera gustado avanzar muchísimo más. Las relaciones fueron frecuentes, tuvimos más de 60 reuniones y recibimos por lo menos 80 documentos y libros por parte de ellos, pero también había un problema de desconfianza. Y de parte de nosotros poco conocimiento del mundo militar. Hubiésemos necesitado más tiempo para poder ahondar en los temas. Este mundo militar está absolutamente convencido de que todo lo que hicieron era correcto y que la solución a los problemas del país era la vía armada. Nosotros íbamos con otra aproximación: el país tiene que salirse del “modo guerra” y tiene que encontrar un camino distinto, basado en la confianza que debemos darnos unos a otros.

Se criticó la procedencia de las personas que integraban la Comisión por ser de izquierda y eso generó desconfianzas, ¿cree que faltó diversidad?

Ese fue el equipo que nos dieron, nosotros no lo creamos. Fue establecido por el Comité de Escogencia, que fue absolutamente independiente del gobierno y de las Farc. Ninguno de nosotros era militante de algún partido político, ni de izquierda ni de derecha. Sí teníamos una característica muy clara y era una gran sensibilidad por las heridas de Colombia, por el sufrimiento de las víctimas. Tuvimos a un exmiembro de las Fuerzas Militares. A él no le fue fácil estar con nosotros y tampoco a nosotros nos fue fácil estar con él. Yo hubiera querido que estuviese hasta el final, pero se retiró cinco o seis semanas antes de que terminara el mandato de la Comisión, por eso no alcanzamos a buscar una persona que lo reemplazara.

¿Cómo vio usted el trabajo del mayor Carlos Ospina y su salida de la Comisión?

El mayor Ospina, desde el principio, se hizo a la idea de que nosotros éramos un grupo de izquierda que queríamos desarrollar una narrativa contra el Estado y contra el Ejército colombiano y, francamente, no fue posible que se saliera de esa posición ni que se incorporara a las discusiones del grupo. Nosotros aprobamos una metodología, que él aprobó, y definimos cuáles eran los documentos que constituirían los volúmenes del Informe Final y cómo los íbamos a trabajar colectivamente. Él tuvo un equipo, pagado por la Comisión, para trabajar. Él hubiese podido hacer una gran contribución pero, excepto tres aportes que se tuvieron en cuenta y varios memorandos críticos, en lugar de leer los textos que estábamos trabajando y entregar escritos para la discusión y participar en los debates, se puso a escribir otros volúmenes, por su lado, que no habían sido aprobados para el Informe Final. Un día se presentó a pedir que eso que él había hecho por su cuenta y que no había sido discutido en el pleno, fuera uno de los volúmenes del Informe Final y que la Comisión debía publicarlo. Esto era contrario a lo habíamos acordado y hubo que decirle que esos volúmenes no podían ser parte del Informe. Quedaron como parte del archivo de la Comisión.

¿Usted pudo conversar con él antes de que se fuera?

Sí, claro. Aquí mismo, en esta sala (en la casa de los Jesuitas) estuvimos conversando, vino a traerme su renuncia y le pedí que no se fuera, se lo dije en todas las formas. Incluso los comisionados se sentían molestos por el esfuerzo que yo hacía por contenerlo, porque él actuaba por fuera del reglamento interno y en ocasiones en contra del grupo. La conversación fue muy tranquila. Él me puso las objeciones que tenía. Le contesté que no podíamos publicar esos documentos como parte del Informe Final porque no habían sido analizados ni discutidos por el pleno. Él lo recibió muy tranquilo, insistió en la renuncia irrevocable y se despidió. Para ese momento ya tenía una entrevista grabada, crítica contra la Comisión, que fue emitida a los cinco minutos de su salida de nuestra conversación. Quiero ser franco, el dolor de él por las víctimas militares durante el conflicto es un dolor sincero. Y él llegó a la Comisión a trabajar por las víctimas militares y en algunos momentos en las reflexiones trajo elementos conceptuales de comprensión del Ejército y de su manera de ver el Estado que fueron importantes para nosotros.

Algunos piensan que el mayor Ospina fue instrumentalizado por un sector político y los militares en retiro para atacar a la Comisión...

No quisiera meterme en eso. Pero puedo decirle que nosotros en la Comisión no nos consideramos representantes de ningún grupo. Y creo que él nunca dejó de pensar que él estaba allí como representante de las Fuerzas Armadas. Y eso, por supuesto, complicaba las cosas. Todos los comisionados estábamos allí para buscar la verdad de las víctimas de todos los lados y ninguno estaba en representación de grupo alguno de la sociedad o institución del Estado. Él aportó elementos útiles que se tuvieron en cuenta, pero no leyó los documentos que habíamos aprobado para el Informe.

¿Qué significó trabajar durante un gobierno que fue adverso al Acuerdo, a la Comisión y a usted?

Trabajamos en un gobierno que se sintió muy incómodo con nuestra tarea. Debo decir que el presidente Iván Duque nos respetó y respetó los recursos públicos y de cooperación que nos fueron asignados, pero no nos tenía confianza. Las críticas iniciales que se hicieron a todo el sistema y particularmente a la JEP, la inseguridad manifiesta por el asesinato de los líderes y de excombatientes de las Farc, la ausencia de un liderazgo que convocara al país a avanzar a la paz a fondo, todo nos daba para pensar que si bien éramos una institución del Estado, la dirección del Estado no estaba con nosotros.

¿Eso afectó su trabajo?

Obviamente si hubiéramos tenido un presidente que por lo menos una vez hubiera hablado bien de la Comisión de la Verdad y hubiera invitado al país a aceptar y apoyar lo que nosotros estábamos haciendo, y si los ministros hubieran creado un entusiasmo por la tarea, muy seguramente hubiéramos podido hacer mucho más. Si se hubiera creado un horizonte de confianza con las Fuerzas Militares, todo hubiera sido distinto. Pero hicimos la tarea a pesar de todo eso y con un gran apoyo de la comunidad internacional, que protegió lo que estábamos haciendo.

A usted el presidente Duque le entregó unos documentos que, según él, contenían la verdad, ¿cómo fue eso?

Una de las muestras de la desconfianza que había sobre nosotros fue el acto solemne en que el presidente de la República nos entregó el libro de la contribución a la verdad de los militares para que se incorporara al informe. Lo leímos y el texto se cita varias veces en el Informe Final. Cuando el presidente se dirigió a mí, delante de todo el público, y me dijo: “Padre, usted sabe que la verdad no es sino una y aquí se la entrego”, toda la gente invitada y la cúpula militar se pusieron de pie para aplaudir. Me quedé sentado junto con Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, porque no estoy de acuerdo en que hay una sola verdad y menos que sea la verdad del Estado. Lo que nosotros entregamos no es una verdad acabada; es un documento con verdades muy serias que ponemos a la discusión para que se enriquezcan, se complementen, para que se corrijan si hay datos y otras interpretaciones que expliquen mejor.

¿Qué piensa de los documentos que entregaron los militares a la Comisión?

Quiero agradecer esa contribución. Aportes como el informe Génesis, que recoge el conocimiento público que tienen las Fuerzas Militares sobre las Farc, y que nos entregó el general Mejía cuando era comandante general de las Fuerzas Militares, nos fueron muy útiles. Los otros documentos son análisis hechos con el propósito de proteger la legitimidad de las fuerzas de seguridad del Estado y esto es comprensible, pero problemático cuando se trata de buscar la verdad. Da lugar a una versión apologética, de defensa de la institución que es importante para crear sentido de pertenencia e identidad para el soldado y esto aporta a la unidad y lealtad corporativa y al entusiasmo por la causa. Pero eso no da lugar a un análisis histórico desinteresado donde lo que importa es la verdad de los hechos, así sea incómoda para la propia institución. La verdad no se construye. Se construye el método, pero la verdad hay que buscarla siempre.

Este es un momento de paz total, de diálogos regionales, ¿se ve en esas búsquedas?

Sí, me veo ahí, para contribuir desde el lugar donde me encuentre. Y lo haré conversando desde el Informe que hemos producido. Al principio pensábamos que a este informe le iba a pasar lo de muchos otros informes de comisiones de la verdad, que vendría un rechazo, por lo que veíamos en el Gobierno anterior y que por allá en diez años nos darían la razón. Pero nos pasó al revés: salió el informe y el nivel de aceptación ha desbordado nuestras expectativas. El presidente Petro ha dicho que hará cumplir “a rajatabla” las recomendaciones que hicimos a partir del clamor de las víctimas. Y creo que si las cosas siguen en la dirección de lo que este gobierno está planteando y los próximos gobiernos avanzan en esa dirección y sobre todo los jóvenes lo hacen, vamos a salir adelante.