De ‘El Bogotazo’ a las violencias actuales, un tour por la memoria en Bogotá

Luisa tiene 25 años y es estudiante universitaria. Junto a un grupo de unas 20 personas, en medio del sol bogotano, presta atención a la descripción de un edificio que ya no existe, en medio de las estrechas calles de La Candelaria en el centro de la capital. Allí, parada donde hoy se encuentra el Centro Cultural García Márquez, en la calle 11 con carrera sexta, muestra su sorpresa al escuchar que en ese lugar se encontraba el antiguo Palacio de Justicia, quemado en ‘El Bogotazo’.

Como lo cuenta la joven, es muy probable que, como ella, gran parte de los habitantes de Bogotá no sepan cómo ha cambiado la ciudad con el tiempo, ni las huellas que ha dejado tantas décadas de tensión social y violencia en la ciudad. “Parece que se hubiera borrado la memoria colectiva. Me he sorprendido con muchos datos en este tour, la quema de los dos palacios de justicia, su relación con el desarrollo del conflicto armado y el papel del Estado en todo esto. No sabía que todo esto estaba en el Informe de la Comisión de la Verdad”, señala Luisa.

Este tour de memoria, como lo llama la joven estudiante, es un experimento de un grupo de periodistas y guías de turismo, que, aprovechando los 75 años de ‘El Bogotazo’, recorre las calles del centro de la ciudad para contar momentos claves que permitan explicar el avance del conflicto armado en Colombia hasta la Constitución de 1991. “Partimos de un ejercicio de observación urbana que muestra cómo era la ciudad y lo que ocurrió el día que mataron a Gaitán. En el recorrido vamos mostrando la relación de este y otros hechos históricos que están descritos en el informe ‘No Matarás’ de la Comisión de la Verdad”, cuenta Óscar Parra, guía del tour.

Parra es periodista y director de Rutas del Conflicto, un medio de comunicación que hace seguimiento a la reconstrucción de memoria del conflicto social y la violencia que ha sufrido el país. Este medio de comunicación trabajó junto a la Comisión de la Verdad en la realización de varios especiales multimedia y en la elaboración de un texto que detalla cómo fueron usadas las masacres en la evolución de la guerra en Colombia. “Creo que el trabajo de la Comisión es amplio y aporta a la construcción de paz, pero lamentablemente no ha tenido una difusión amplia. Esta es una oportunidad que encontramos para seguir contando esta realidad tan compleja”, señala Parra.

El recorrido parte de la Plazoleta de la Universidad del Rosario con una pequeña reconstrucción de la ciudad que existía para el 9 de abril de 1948, y luego ir avanzando en algunos sitios que fueron claves durante ‘El Bogotazo’. En el camino, la charla va cambiando para centrarse en eventos centrales de la evolución del conflicto armado como el Frente Nacional, el nacimiento de las guerrillas y el rol del Estado en el nacimiento del paramilitarismo. “No tenía idea dónde quedaba la clínica Central donde murió Gaitán y me sorprendió saber cuál es el edificio actual. Me gusta mucho el enlace que hacen entre los dos momentos, el de ‘El Bogotazo’ y el del avance del conflicto en Colombia”, cuenta Claudia Yolanda Bahamón, una de las turistas que participó en el tour.

Juan Carlos Contreras, guía profesional y director de Mil Estaciones, agencia operadora de turismo que también participa en la organización de esta actividad, señala que diseñaron este tour pensando en lo importante en hacer memoria desde el turismo. “Creo que todo lo que se cuenta ayuda a entender un poco todo lo que ha pasado en el país y que explica varias situaciones que vivimos ahora”, señala Contreras.

Nicolás Estupiñán, otro de los guías del tour, señala que el recorrido tiene varios elementos especiales que lo diferencian de otras actividades turísticas en el centro de Bogotá. “Ya llevo un tiempo como guía en varias empresas, pero es la primera vez que veo que se le da un enfoque tan particular sobre la evolución de la violencia en Colombia, tan centrado en la memoria y tiene un alto valor cultural”, señala Estupiñán.

El recorrido cuenta con varios guías que apoyan el recorrido y que traducen al inglés, en caso de que sea necesario. “Es una experiencia muy enriquecedora y estamos aquí para compartir toda esta información en una segunda lengua, desde toda la experiencia docente que tenemos”, dice Paula Calderón, guía del proyecto y estudiante de último año de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Distrital.

El director de la agencia Mil Estaciones señala que este será uno de varios ejercicios de turismo y memoria que se ofrecerán al público, siempre con el interés de difundir los hallazgos de la Comisión de la Verdad. “Queremos hacer otros recorridos en Bogotá y también en el entorno cercano, como la región del Tequendama en Cundinamarca”, dice Contreras.

La próxima fecha del tour será el 16 de abril a las 10 de la mañana. Los interesados pueden escribir a las redes sociales del medio Rutas del Conflicto y de la agencia Mil Estaciones.