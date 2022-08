La lucha de quienes heredan la búsqueda de desaparecidos

De izq. a derecha: Martha Noguera, Gabriela Suárez y Teresa Sanjuán, familiares de los desaparecidos Humberto y Alfredo Sanjuán. Foto: Jose Vargas Esguerra

Hilda Maritza y Martha Lucía Noguera Sanjuán crecieron viendo el dolor de la incertidumbre. Sus abuelos Alfredo y Élcida empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos el 8 de marzo de 1982, cuando en Colombia todavía no se dimensionaba el delito de la desaparición forzada. Ese año ocurrieron los primeros hechos colectivos de ese crimen en el país y su familia empezó una búsqueda que cuatro décadas y cuatro generaciones después no termina.

Martha Lucía tenía 2 años cuando agentes del F2, antigua estructura de inteligencia de la Policía, desaparecieron a sus tíos Alfredo y Humberto, dos estudiantes de la Universidad Distrital y Universidad Nacional, respectivamente. Dice que, desde entonces, gran parte de su infancia y adolescencia la vivió en medio de las marchas en silencio y con claveles blancos por las calles de Bogotá a las que asistía con su familia pidiendo respuestas.

Sus recuerdos sobre su abuela Élcida son parecidos: con la mirada perdida y triste, a veces en silencio y muchas veces sentada en una silla viendo hacia fuera por la ventana, esperando que alguno de sus hijos apareciera. “Ella no lloraba, pero se le notaba lo que sufría por dentro. A veces estaba así y de repente se quedaba pensando y mirando al vacío con tristeza, pero uno de niño no le preguntaba nada porque ya sabía qué le pasaba”. Sus abuelos fallecieron sin saber en dónde quedaron sus hijos. En marzo de este año la familia Sanjuán se convirtió en la primera en recibir grado honorífico de un desaparecido.

La búsqueda de la familia Sanjuán ha sido incansable. Las hermanas Teresa y Yolanda se involucraron desde el principio a sus 31 y 33 años. Fueron quienes asumieron, en parte, la vocería del proceso judicial y organizaron la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) en 1982, el mismo año que empezaron a aparecer casos similares de desaparición de jóvenes estudiantes de universidades públicas, de sindicalistas y de campesinos en Colombia.Las esperanzas no se han apagado gracias a que la búsqueda la han heredado nuevas generaciones de la familia. Ya no solo Martha e Hilda, sino también sus hijos e hijas, los nietos-sobrinos de Alfredo y Humberto. Una de ellas es Gabriela Sofía Suárez Noguera, una niña de 11 años, hija de Martha, quien ha crecido viendo a su abuela, su madre y sus tíos buscar a familiares que, aunque ellas no conocieron, sienten la ausencia.

El legado que dejó Jaime Peña

A Geraldine Peña no le gusta que le digan que ella es la única que heredó la búsqueda de su tío Yesid. Ella asegura que es un legado que dejó el abuelo Jaime a toda la familia y que lleva 24 años en la impunidad. El 16 de mayo de 1998, en la masacre de Barrancabermeja cometida por las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar (Ausac), fueron asesinadas 32 personas y otras 25 fueron desaparecidas: Jaime Yesid Peña Rodríguez, de 16 años, fue una de las víctimas.

Desde entonces su padre, también de nombre Jaime, asumió la búsqueda de su hijo. Lideró el “Colectivo 16 de mayo” en Barrancabermeja y nunca se apartó del proceso judicial que buscaba dar con el paradero de los desaparecidos, aunque todavía no haya certezas sobre dónde están y qué pasó. En junio de 2021, Jaime falleció por covid-19 sin ninguna pista sobre su hijo.

Geraldine asumió la vocería de la familia en el proceso, según ella, por ser la menos tímida de los Peña. Tiene 27 años y, además, es funcionaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una de las tres entidades del Sistema Integral para la Paz que nacieron del Acuerdo firmado con las Farc en 2016. “Desde pequeña empecé a tener conciencia sobre lo que pasó y además crecí escuchando la misma historia una y otra vez. Cuando mi abuelo empezó de lleno la búsqueda, que incluso renunció a su trabajo, empezó a llevarme a las escuelas del municipio a hablar sobre lo que pasó en la masacre y los desaparecidos”, relata.

En ese momento decidió que el silencio no podía ser parte de su proyecto de vida. Geraldine vivió el conflicto armado en Santander en medio de las disputas entre paramilitares y guerrillas. De la masacre de Barrancabermeja tiene un recuerdo que no puede borrar de su mente y que retrata lo que para ella ha sido la guerra. “Cuando escuchábamos los disparos y los enfrentamientos nos metíamos debajo de la cama. Ese día uno de mis tíos me llevó una chocolatina para que me la comiera ahí acurrucada, como intentando calmarme de lo que pasaba”.

Geraldine dice que después de eso se llevaron a su tío Yesid y nunca más volvieron a saber de él. La herida sigue abierta y la esperanza por ser reparados como víctimas del conflicto armado también. “Justo hoy estaba desempolvando frases que decía mi abuelito y encontré esta: ‘Dignidad, seguiré caminando esa utopía’. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo quienes quedamos”, afirma.

Su lucha por encontrar a su hijo fue un referente en el país. En agosto de 2014, de hecho, fue parte de la primera delegación de 12 víctimas del conflicto armado que viajó a La Habana (Cuba) para reunirse con los negociadores del Gobierno y las Farc, en un proceso de paz que apenas empezaba a coger forma.

Para Geraldine, ese fue el comienzo de lo que ahora es su vocación y misión de vida: “Cuando él llegó de ese viaje empecé a tomar más conciencia en ese momento. Un día me preguntaron que quién me gustaría que fuera presidente y respondí que mi abuelo: él es para mí un referente y por eso me genera mucho sentimiento que esté siguiendo su legado”.