Alexander Carretero, tercero civil, reconoció ante la JEP y las víctimas que engañó a personas inocentes para entregarlas a militares en Ocaña y que estos posteriormente las asesinaran para presentarlas como bajas en combate. “Fui la persona que traje a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, Aguachica y Bucaramanga para entregárselos al Ejército Nacional para que los asesinaran”, confesó. Carretero también aseguró que por sus declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia transicional ha recibido amenazas. “Los soldados intentaron matarme para que yo me callara. Estoy vivo para seguir colaborando con ustedes y llegar hasta donde me digan”, dijo.