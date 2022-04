Mayor reconoce que manipuló documentos para hacer pasar víctimas como guerrilleros

El mayor en retiro Juan Carlos Chaparro Chaparro, quien fungió como comandante del Batallón de Infantería No. 15 entre noviembre 2006 y diciembre 2008, confesó que durante su período de comandancia cambió documentos de las víctimas para hacerlos pasar como guerrilleros. “Yo no verifiqué. Lo único que me importaba a mí era que la documentación, así fuera mentirosa, estuviera. Yo cerré los ojos y me convencí de que lo que estaba pasando era verdadero y así me mantuve”, aseguró.